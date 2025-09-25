“Que muestren las pruebas de las apuestas”: jugadores del Pasto retaron al presidente del equipo / Colprensa

No cesan los escándalos por apuestas deportivas en el fútbol colombiano. En las últimas horas, el presidente del Deportivo Pasto citó una rueda de prensa para denunciar esta práctica al interior de la institución.

Aunque no dio nombres puntuales, Óscar Casabón señaló que ha visto actitudes sospechosas en los últimos partidos, especialmente los correspondientes a Millonarios, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Boyacá Chicó. En este orden de ideas, el dirigente mencionó que tuvo una charla con el grupo para que alguno de los responsables dieran la cara, pero no recibió respuesta.

La situación llegó a tal punto que para el partido frente al América, según reveló Casabón, la idea era irse perdiendo 2-0 al término de la primera parte. Curiosamente, al final fue victoria por ese mismo marcador para el cuadro escarlata.

ASÍ FUE EL PARTIDO ENTRE AMÉRICA Y PASTO EN LIGA COLOMBIANA

🔴🟡🔵 Finaliza el partido en el Libertad. Derrota del volcán en compromiso pendiente por la tercera fecha del clausura colombiano. pic.twitter.com/MgkqOmcOzN — Asociación Deportivo Pasto (@DeporPasto) September 25, 2025

Jugadores del Pasto retaron al presidente Casabón

Finalizado el partido frente América, los jugadores del Pasto acudieron juntos a la conferencia de prensa y en voz de Facundo Boné rechazaron tajantemente las denuncias hechas por el presidente Óscar Casabón y señalaron que, de ser ciertas, el dirigente saque a la luz las pruebas.

“Estamos acá con todos los compañeros del plantel, porque hoy ocurrió algo de mal gusto. Se puso una situación en la cual se generalizó, sobre el tema de las apuestas. Quizás se marcaron a unos compañeros por apuestas, pero nosotros tenemos que salir a responder que si no vemos las pruebas de compañeros apostando, entonces vamos a estar con ellos a muerte. No solo se están metiendo con los compañeros, sino también con sus familias”, apuntó Boné.

Y aclaró que buscarán a los responsables, siempre y cuando haya pruebas claras: “Queremos proponer es que si hay gente apostando, que muestren las pruebas y nosotros mismos nos vamos a encargar de sacarlos del vestuario, pero no ponerse a señalar a compañeros sin siquiera saber si es real o no. Así que vengan, aporten las pruebas necesarias para demostrar que hay gente apostando y nosotros nos encargaremos de sacarlos, porque se están metiendo con nuestra plata y nuestra familia“.

Finalmente, Boné advirtió que “no voy a permitir que saquen a ningún compañero, hasta que no haya ningún tipo de prueba que diga que está apostando”. Asimismo, afirmó que a cada uno “lo voy a respaldar a muerte”, debido a que “a nivel nacional hay compañeros expuestos solo por una sospecha”.

“Nosotros no nos excusamos de los resultados por esto, todos somos conscientes de que tenemos que ganar, pero creo que se está ensuciando la carrera de unos compañeros y hasta ahora no hemos visto pruebas. No podemos señalar a nadie... ¿Cómo vamos a dejar de lado a un compañero? Quizá no lo contraten más o se quede sin trabajo por una sospecha. Imposible”, concluyó.