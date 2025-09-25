Grave denuncia en el fútbol colombiano: otro equipo involucrado en apuestas deportivas

Un nuevo escándalo enloda al fútbol colombiano por cuenta de las apuestas, situación que, infortunadamente, no cesa en la actualidad. Hasta el momento, Unión Magdalena, Patriotas, Boyacá Chicó y Envigado eran los únicos clubes involucrados, pero ahora se sumó el Deportivo Pasto.

En conferencia de prensa, Óscar Casabón, presidente del cuadro nariñense, denunció que seis futbolistas del plantel estarían involucrados en esta situación. Asimismo, reconoció que los compromisos ante Millonarios, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y justamente Chicó se encuentran bajo sospecha.

Escándalo por apuestas deportivos en el Deportivo Pasto

“Tengo mucha tristeza y mucha decepción, porque yo ya no los llamo líderes en nuestro equipo, ya no hay líderes. Los pseudo líderes solo sirven para ir a cobrar, no sirven para encarar con verraquera los problemas de verdad como este... Tengo testigos de la reunión que tuve esta mañana con los jugadores y les di el tiempo suficiente, mirándolos a la cara para que hablaran. No recibí ningún tipo de expresión de absolutamente nada. Eso me llena a mí de más tristeza, porque el que calla también es cómplice”, empezó diciendo Casabón.

Y complementó al respecto de las sospechas: “Yo lo sospechaba desde el partido con Chicó, cuando comenzaron a evidenciarse situaciones de juego raras, diferentes, resultados, cosas que uno no entiende. Después, partido a partido, Medellín, Cali”.

Incluso, el mismo directivo señaló que para el partido ante América por Liga Colombiana, el cual estaba programado para la noche del 24 de septiembre, la idea era irse “perdiendo 2-0 en el primer tiempo, esa era la apuesta”. A pesar de que el escándalo se dio en la previa del compromiso, Pasto igual terminó perdiendo por la diferencia que referenció Casabón.

Finaliza el partido en el Libertad. Derrota del volcán en compromiso pendiente por la tercera fecha del clausura colombiano.

“Que me perdonen la expresión: a mí que me puteen por mis errores, pero que no me puteen, me traten mal y me vandalicen la sede por cosas que nosotros como dirigentes no tenemos nada que ver... Yo estallé. No más aquí en este equipo y en Dimayor lo saben. Que lo sepa todo el mundo, que lo sepa la agremiación de futbolistas: aquí o eso se acaba hoy o no se va a acabar. Mientras yo esté aquí, de malas”, cerró.

¿Qué pasó en el duelo entre Pasto y América por Liga?

América de Cali terminó imponiéndose por 2-0 en el Departamental Libertad, gracias al gol en propia puerta del capitán Nicolás Gil y el penalti anotado por Rafael Carrascal.

Ahora bien, lo curioso del caso es que de la convocatoria entregada por el entrenador Camilo Ayala, previo a que el escándalo por apuestas saliera a la luz, para el partido de Liga no fueron tenidos en cuenta el experimentado arquero Diego Martínez, Freddy Espinal, Joyce Ossa, Jhon Méndez y Mauricio Castaño.

