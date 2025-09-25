El increíble gol de media cancha que le hicieron a Kevin Mier en México

El arquero Kevin Mier fue sorprendido con un golazo desde el campo contrario, gracias a un potente remate del defensor uruguayo Santiago Homenchenko en la Liga Mexicana. A pesar de que Cruz Azul y Querétaro igualaron 2-2, regresaron los abucheos para el colombiano.

Justamente, el compromiso inició a favor de Cruz Azul, que abrió el marcador sobre los 14 minutos de juego con gol de José Paradela. Sin embargo, la ventaja no duraría mucho, pues Homenchenko marcó su primer tanto al minuto 20 y con ello decretó la igualdad.

Lo sorprendente de la noche se dio sobre los 35′. Cuando atacaba ‘La Máquina’, el defensor uruguayo robó el balón y decidió rematar al arco con mucha potencia y extraordinaria técnica, al ver que Mier estaba varios metros adelantado de su portería. Cuando se vio sorprendido, el colombiano intentó retroceder, pero no alcanzó a llegar a la pelota y terminó siendo tremendo golazo.

De mitad de cancha le marcaron a Kevin Mier en México pic.twitter.com/2GL9tSA8K4 — elambito (@elambito) September 25, 2025

Tras esta acción, se pudo ver en la transmisión que Mier, tras su equivocación, se molestó con sus compañeros por dejar rematar al jugador rival. Y es que no es la primera vez que a los azules les pasa algo así, pues Richard Sánchez también lo hizo en la semifinal del Torneo Apertura 2024 contra América.

En el desarrollo del segundo tiempo, Cruz Azul salió a la cancha queriendo remontar el compromiso, pero se encontró con un rival muy organizado defensivamente, que manejaba la victoria parcial. A los 83′ minutos lograron rescatar un punto en su casa con gol de Gabriel Fernández.

¡Sorpresa en CU! Homenchenko agarró adelantado a Kevin Mier y le metió gol de más de 40 metros. El arquero colombiano le reclamó a sus compañeros, pero él, una vez más y como ha sido en su carrera en México, jugó muy adelantado y le metieron gol pic.twitter.com/S2bDKSTAg8 — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) September 25, 2025

Aunque no fue una derrota, el colombiano sí fue el responsable de que Querétaro se fuera en ventaja. La afición del equipo no perdonó este error y luego de esa jugada, en el primer balón que tocó fue abucheado por la tribuna, incluso los futbolistas rivales intentaron buscar otro error, pero Mier pudo responder.

Cruz Azul se mantiene como el líder del campeonato con 24 unidades, con dos puntos más que Toluca. El próximo partido del club será el domingo 28 de septiembre, cuando visite a Tijuana por la jornada 11 de la Liga Mexicana.