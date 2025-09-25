Al borde de las lágrimas, Jorge Bava se despidió de Santa Fe y sus hinchas

Jorge Bava da por finalizado su ciclo con Independiente Santa Fe, se va del equipo otro técnico uruguayo que logró darle un título tras nueve años de sequía a los cardenales. Tras el gran triunfo ante Independiente Medellín 2-1 en el Atanasio Girardot por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, Bava oficializó su salida de la institución.

El destino del entrenador será Cerro Porteño, club paraguayo que pagó la cláusula de cercana a los 200 mil de dólares para que se pudiera dar la salida de Bava. Según información de medios uruguayos, el jueves 25 de septiembre arribaría a Asunción.

En la conferencia de prensa en Medellín, el técnico se vio visiblemente afectado y entre lágrimas aprovechó para despedirse de los jugadores, directivos y de toda la hinchada cardenal.

¿Qué dijo Jorge Bava en su despedida?

El uruguayo, de 44 años, se fue como lo hacen los grandes entrenadores con una gran victoria como visitante, reviviendo la final del semestre anterior cuando Santa Fe se coronó campeón. Inició diciendo Jorge con la voz entre cortada. “Muy difícil, no desde lo contractual, sino desde lo afectivo, porque sí son apenas seis meses, pero uno le agarró tanto cariño al club, en todo su estamento, a la hinchada, a todo Bogotá, viví seis meses espectaculares”.

“Tuvimos hasta la fortuna de coronarnos con un título, hoy les comentaba que a veces pasa esto, en el fútbol es cotidiano que se vayan los jugadores, que se vayan los entrenadores por diferentes circunstancias”, esto haciendo referencia al motivo de su salida, al club que destituyó recientemente al argentino Diego Martínez.

“A veces pasa que hay un afecto como el que tenemos, grandísimos y no está la suerte de haberlo coronado, pero yo soy un afortunado de haber estado en el momento justo, en el lugar correcto para coronar todo eso con un anhelado título.. La décima fue espectacular, acá mismo, el recibimiento en el Simón Bolívar, no es nada comparado con el cariño de la gente, fueron seis meses espectaculares“ así se despidieron el que ya es exentrenador de Santa Fe.

Mientras se designa nuevo entrenador, el encargado será Francisco Gómez, que ha asumido el cargo interino en ocasiones anteriores, junto con Grigori Méndez.

Vea acá la rueda de prensa de Jorge Bava