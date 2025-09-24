Liga Colombiana

Previa

Pasto vs. América EN VIVO: siga transmisión y minuto a minuto del partido aplazado de Liga 2025

Este duelo es correspondiente a la tercera fecha del campeonato local.

América de Cali vs. Deportivo Pasto Liga Colombiana 2025-I / Colprensa

El fútbol colombiano se pone al día. Este miércoles 24 de septiembre, Deportivo Pasto recibe al América de Cali en duelo aplazado de la tercera fecha del fútbol colombiano. Partido de coleros, teniendo en cuenta que los escarlatas son últimos y los nariñenses penúltimos.

El elenco local llega a este compromiso en medio de una gran polémica por amaño de partidos, situación que el mismo presidente Óscar Casabón confirmó en conferencia de prensa. Se trataría, en principio de seis futbolistas, quienes ya fueron apartados.

Por su parte, los americanos llegan con la ilusión de ganar sí o sí para seguir soñando con la remota posibilidad de clasificarse a los cuadrangulares. El objetivo es claro para David González.

Siga EN VIVO la transmisión y el minuto a minuto del partido

El partido ha sido aplazado hasta nueva fecha.

