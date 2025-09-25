Policía incauta más de 280 botellas de licor adulterado en el suroriente de Barranquilla

Más de 25 personas han muerto por alcohol adulterado durante 2020. Foto: Getty Images / KRISANAPONG DETRAPHIPHAT( Thot )

A raíz de la muerte de 11 personas por intoxicación con licor adulterado, la Policía realizó operativos en el Suroriente de Barranquilla, donde incautó 284 botellas, estampillas, tapas, y dosificadores para el uso de esta sustancia, avaluados en más de 30 millones de pesos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El general Edwin Urrego, comandante de la Metropolitana, dijo que los operativos continuarán intensificando por varios sectores de la ciudad.

Más información Instalan Puesto de Mando Unificado por muertes asociadas a intoxicación en Barranquilla

“En uno de los allanamientos logramos evidenciar y encontrar 284 botellas de licor, en su mayoría vacías, aunque también había otras llenas. Principalmente, se trataba de whisky, aguardiente y ron. Además, encontramos estampillas, tapas, dosificadores e incluso recipientes con licor, al parecer, adulterado“, dijo el general.

Inspecciones al sitio donde fabricaron el licor

El general Edwin Urrego explicó que el lugar donde se habría fabricado y distribuido el licor adulterado no operaba como un establecimiento comercial formal, sino como una vivienda adaptada de manera ilegal para esas actividades.

LEA TAMBIÉN: Temblores en Venezuela se sintieron en Barranquilla: descartan amenaza de tsunami para la Costa

“La inspección a ese lugar ya fue realizada, no era un establecimiento abierto al público como tal, que tuviese su cámara de comercio, era un lugar informal y de habitación, pero digamos que tenía su doble uso y era irregular la distribución de ese tipo de licor”, dijo el uniformado.