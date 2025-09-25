Asciende a 11 el número de personas fallecidas por presunto alcohol adulterado en Barranquilla

Las autoridades de salud en Barranquilla confirmaron que ya son 11 las personas que han perdido la vida por presunta intoxicación con licor adulterado en la ciudad. De este total, dos pacientes fallecieron mientras recibían atención en la Unidad de Cuidados Intensivos, y otros cinco permanecen en estado delicado bajo vigilancia médica.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Además, Caracol Radio pudo establecer que nueve personas más se encuentran hospitalizadas, de las cuales cinco permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo estado crítico.

¿Cuándo comenzaron los casos?

El episodio comenzó el martes 23 de septiembre, cuando múltiples personas reportaron síntomas severos de intoxicación tras consumir una bebida alcohólica conocida como ‘cococho’, en el sector conocido como El Boliche, en el centro de Barranquilla.

Varios ingresaron a urgencias con dolor abdominal intenso, vómitos, alteraciones en el estado de conciencia y otros signos de compromiso neurológico y respiratorio.

La Secretaria Stephanie Araujo Blanco dijo que “los pacientes atendidos presentaron síntomas como dificultad respiratoria, mareos, dolor abdominal y alteración del estado de conciencia, entre otros; por lo cual se procedió a tomar muestras de laboratorio y se está a la espera de los resultados toxicológicos para confirmar que tipo de sustancia psicoactiva o metílica fue la que ocasionó esta intoxicación”.