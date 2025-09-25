Inmueble donde fue encontrado licor adulterado en ‘El Boliche’ tenía extinción de dominio: Policía

El inmueble en el que las autoridades hallaron elementos para la producción de licor adulterado, y que estaría relacionado con la muerte de 11 personas en Barranquilla, ya había sido objeto de medidas judiciales como embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo, informó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.

En diálogo con Caracol Radio, el oficial confirmó que el lugar, ubicado en el barrio Las Nieves, había sido allanado en dos oportunidades anteriores por las mismas razones. A pesar de ello, seguía siendo utilizado para actividades ilegales.

“Ese inmueble ya había sido objeto de una medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo”, afirmó el general Urrego. “Estamos el día de hoy verificando por qué motivo, si ese inmueble tenía ya una medida cautelar de extinción, estaba siendo utilizado o continúa siendo utilizado para realizar la misma conducta punible”.

Botellas incautadas en operativos

Durante un operativo reciente, las autoridades encontraron 284 botellas de licor, la mayoría vacías, aunque algunas contenían líquido. También se hallaron estampillas, tapas, dosificadores y recipientes con licor presuntamente adulterado. Según las estimaciones, el material incautado tendría un valor superior a los 35 millones de pesos.

La tragedia, que ha dejado 11 personas muertas, además de cinco en cuidados intensivos y siete bajo observación médica, ha generado preocupación por la facilidad con la que este tipo de inmuebles, aún con medidas judiciales encima, continúan funcionando de manera clandestina.

Urrego también explicó que el inmueble no era un establecimiento comercial formal:

“Era un lugar informal y de habitación, pero tenía su doble uso y era totalmente irregular la distribución de ese tipo de licor”, señaló.