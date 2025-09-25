Temblores en Venezuela se sintieron en Barranquilla: descartan amenaza de tsunami para la Costa

Fuerte temblor sacudió a varias regiones de Colombia en la madrugada de este domingo. Foto: Suministrada.

Duranta la tarde-noche de este miércoles 24 de septiembre se reportaron varios sismos en Venezuela que se sintieron en Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el temblor más reciente fue a eso de las 10:51 de la noche, con una magnitud de 6.3, y cuyo epicentro fue Mene Grande, en el país vecino.

Este fenómeno se sintió, principalmente, en edificios, ubicados en zonas altas de Barranquilla.

“Yo soy taxista y lo sentí. Pensé que era que alguien movía mi carro”, dijo un habitante de la capital del Atlántico.

Otro barranquillero aseguró que sintió el sismo reportado en horas de la tarde. “A las 5:20 p.m. se sintió el movimiento, estaba en mi escritorio y sentí un mareo”.

En lugares como Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, en el departamento del Cesar, y otras zonas del país, el fenómeno natural se sintió fuerte.

Descaran amenaza de tsunami

Desde su cuenta de X, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre señaló que, de acuerdo con la Dimar, “no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe” tras reportarse la seguidilla de sismo en Venezuela y que tuvieron replica en territorio colombiano.