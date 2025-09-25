Barranquilla

Instalan Puesto de Mando Unificado por muertes asociadas a intoxicación en Barranquilla

11 personas han fallecidos, presuntamente por consumir licor adulterado

Ante la emergencia registrada en Barranquilla por el fallecimiento de varias personas que habrían ingerido licor artesanal mezclado con otras sustancias en un sector del Centro, la Administración Distrital anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar acciones de respuesta y seguimiento a los casos de intoxicación.

El PMU será instalado este jueves a las 10:00 a.m. en la sala CIEPS del comando de la Policía Metropolitana y contará con la presencia de las entidades competentes, entre ellas la Secretaría de Salud, Mi Red, Oficina de Gestión de Riesgo, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, Secretaría de Gestión Social, Oficina para la Seguridad y Convivencia y la Policía Metropolitana.

Acompañamiento a familias

De manera paralela, la Administración distrital informó que se brindará acompañamiento integral a los familiares de las víctimas y se garantizará la sepultura mediante auxilio funerario.

El Distrito reiteró que las autoridades de salud y seguridad trabajan de manera conjunta para esclarecer las circunstancias de los hechos, reforzar la vigilancia epidemiológica y evitar que se sigan comercializando productos de alto riesgo para la población.

