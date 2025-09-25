Bogotá abre convocatoria de subsidios de arriendo por 882 mil pesos para hogares vulnerables

Imagen de referencia sobre subsidio de vivienda // GettyImages / deepblue4you

Colombia

La Secretaría Distrital del Hábitat lanzó la primera convocatoria del programa Arrendamiento Temporal Solidario, que busca apoyar a las familias que enfrentan dificultades para pagar un alquiler digno en la capital.

Este subsidio otorgará hasta $882.570 mensuales durante seis meses a los hogares seleccionados. Según la entidad, la convocatoria se abrirá el lunes 29 de septiembre a las 8:00 a. m. y cerrará el martes 30 de septiembre a las 4:00 p. m., únicamente a través de la página web www.habitatbogota.gov.co.

“Ninguna persona u organización está autorizada a recibir documentos o cobrar por gestionar un cupo en esta convocatoria. ¡No se deje estafar!”, advirtió la Secretaría de Hábitat.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a cinco grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad:

Víctimas del conflicto armado.

Personas en condición de discapacidad.

Familias afectadas por emergencias o desastres en los últimos cinco años.

Mujeres cuidadoras cabeza de hogar.

Recuperadores de residuos reciclables.

En total se entregarán 600 subsidios en esta primera fase, distribuidos entre los cinco grupos priorizados.

Requisitos principales

Para poder participar, los hogares deberán cumplir con estas condiciones:

Ingresos iguales o inferiores a $1.423.500 (1 SMMLV).

Contar con contrato de arrendamiento vigente.

Presentar un recibo de servicios públicos y soporte de ingresos.

Aportar el documento que certifique la condición de vulnerabilidad (RUV, certificado médico, RURO, Idiger, entre otros).

La Secretaría aclaró que el programa no exige ahorro previo, a diferencia del subsidio “Ahorro para mi Casa”, pues está diseñado para brindar un apoyo temporal.

Inscripción gratuita y 100 % virtual

La entidad reiteró que la inscripción será exclusivamente en línea y sin ningún costo. No se recibirán documentos en físico ni por correo electrónico.

Quienes no tengan acceso a internet podrán acercarse a un SúperCADE para recibir orientación sobre el proceso.