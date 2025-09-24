Abren convocatoria de subsidio de arriendo en Bogotá: Fechas y único canal de inscripción. Cortesía: Secretaría de Hábitat de Bogotá

La Secretaría Distrital del Hábitat abrirá la primera convocatoria del programa Arrendamiento Temporal Solidario, que otorgará un auxilio económico mensual de hasta $882.570 durante seis meses, a hogares en condiciones específicas de vulnerabilidad que se postulen y resulten seleccionadas.

Fechas de inscripción:

Esta convocatoria iniciará el próximo lunes 29 de septiembre a las 8:00 a. m., y se extenderá hasta el martes 30 de septiembre a las 4:00 p. m.

Canal de inscripción

El único canal por el que se puede realizar la inscripción será el formulario que se habilitará en la página web de la Secretaría Distrital del Hábitat: www.habitatbogota.gov.co.

Requisitos

Ingresos iguales o inferiores a $1.423.500 (1 SMMLV).

Tener un contrato de arrendamiento vigente, un recibo de servicios públicos y el soporte de ingresos.

Contar con el documento que acredite la condición de grupo poblacional (RUV, certificado médico, RURO, Idiger, etc.).

Grupos poblacionales beneficiados:

Con el propósito de priorizar a los grupos poblacionales que más requieren este tipo de recursos, la Secretaría asignará 120 subsidios a cinco grupos poblacionales, para un total de 600 subsidios por entregar en esta primera convocatoria. Dichos grupos son:

Víctimas del conflicto armado

Personas en condición de discapacidad

Víctimas de emergencias o desastres durante los últimos 5 años

Personas cuidadoras cabeza de hogar

Recuperadores de residuos reciclables.

En esta primera convocatoria del subsidio, la Secretaría Distrital del Hábitat busca beneficiar a 600 hogares, por lo que quienes estén interesados en participar deberán inscribirse, únicamente, por medio de la página web de la entidad de forma gratuita. Ninguna persona u organización está autorizada a recibir documentos o cobrar por gestionar un cupo en esta convocatoria. No necesita ningún tipo de intermediarios.

¿Se pueden llevar los documentos a una oficina o enviarlos por correo electrónico?

No. La postulación solo se recibirá por medio de la página web: www.habitatbogota.gov.co. No se recibirán documentos en físico ni por correo electrónico, ni con ningún intermediario.

¿Si no se tiene acceso a internet, es posible inscribirse para recibir el subsidio?

Si no cuenta con conexión a internet estable, puede comunicarse por los canales habituales de atención de la entidad o acercarse a un SúperCADE para recibir orientación.

Si se postuló, ¿ya tiene asegurado el subsidio?

No. La postulación no garantiza la asignación del subsidio. Los resultados dependerán de la verificación de documentos, visitas de campo y los criterios de priorización establecidos.

A diferencia de Ahorro para mi Casa, los hogares que se inscriban al programa Arrendamiento Temporal Solidario no tendrán la obligación de hacer un ahorro mensual, pues se trata de dos subsidios diferentes. Mientras el primero busca promover hábitos de ahorro con miras a la adquisición de vivienda, el segundo pretende ayudar de manera temporal a las familias que tienen dificultades para pagar el alquiler de una vivienda digna.