Distrito invierte más de $100 mil millones en hospitales y centros de salud de Bogotá

Colombia

En el marco del tercer Diálogo Ciudadano, la Secretaría Distrital de Salud presentó los avances de inversión en infraestructura y equipamiento de la red pública hospitalaria de Bogotá.

El subsecretario de Planeación, José Ignacio Argote, explicó que los recursos, que superan los 100 mil millones de pesos, hacen parte del Modelo de Atención en Salud MAS Bienestar. Con este plan se busca mejorar el acceso y la capacidad de respuesta en los servicios que prestan las Subredes Integradas de Servicios de Salud.

“Desde la Secretaría de Salud venimos trabajando fuertemente para fortalecer los servicios en las Subredes y para eso hemos invertido en el desarrollo de nuevas infraestructuras y adecuaciones de las existentes, al igual que en dotación biomédica de diferentes unidades con una inversión para dotación superior a $110.000 millones”, señaló Argote.

Obras y proyectos en ejecución

Entre las intervenciones en marcha y las próximas entregas se destacan:

Centro de Salud 29, que será entregado en octubre.

Torre de Urgencias del Hospital El Tunal, actualmente en construcción.

Adecuaciones en el Hospital de Occidente de Kennedy.

Reactivación de obras en el Centro de Salud Bravo Páez, tras la firma de un convenio con RenoBo.

Sobre el Hospital de Usme, Argote indicó que la obra tiene un avance del 96% y que la finalización está prevista para enero de 2026.

Inversiones en dotación

En materia de equipos biomédicos, la Secretaría informó que:

Se han invertido $8.816 millones en la capa ambulatoria, con la compra de 211 equipos.

El Hospital de Suba recibió un mamógrafo nuevo.

El Hospital de Bosa fue dotado con instrumental médico adicional.

La Torre I del Hospital de Meissen también recibió equipos para fortalecer su capacidad.

El subsecretario anunció además que en 2026 se abrirá una licitación por cerca de $50.000 millones para una segunda fase de dotación ambulatoria y la primera fase en la capa de urgencias.

Planes en salud mental y sistema unificado

Durante el encuentro también se presentaron otras estrategias como:

El fortalecimiento de capacidades en salud mental.

La implementación del Sistema de Información Unificado de la Red Pública Distrital.

La reorganización de la planta de personal en las Subredes.

“Con estas acciones buscamos mejorar la oportunidad y la resolutividad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía”, concluyó Argote.