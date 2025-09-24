Riesgo por inestabilidad del terreno retrasa rescate de 23 mineros atrapados en socavón de Segovia

Segovia, Antioquia

Las labores de rescate de los 23 mineros atrapados en la mina La Reliquia, en el municipio de Segovia, nordeste de Antioquia, avanzan de manera ininterrumpida desde la emergencia ocurrida en la mañana del lunes 22 de septiembre.

El accidente se registró tras el colapso de aproximadamente 15 metros en el acceso principal del socavón, ubicado a unos 80 metros de la superficie, lo que bloqueó la salida de los trabajadores.

Según el más reciente informe de la compañía, ya se ha logrado avanzar en más de la mitad de la extracción, por lo que las operaciones de rescate no fueron suspendidas durante la noche y continuarán sin interrupción hasta lograr sacar a cada uno de los trabajadores.

El alcalde de Segovia, Edwin Castañeda señaló que las labores se han visto dificultadas por la magnitud del derrumbe y la inestabilidad del terreno, factores que han retrasado el avance de la operación, que además se ejecuta con todas las medidas de seguridad.

“Ya no son solamente los 23 mineros que están allá, sino las más de 40, 50 personas que están procurando el rescate. Entonces también hay que velar por la seguridad de ellos. ¿Y qué implica eso? Que sea un trabajo muy, muy lento, porque tiene que ser muy seguro”, explicó el mandatario local.

Apoyo en las labores de rescate

La brigada de emergencia de la empresa La Reliquia SAS, con el acompañamiento de Salvamento Minero y la multinacional canadiense Aris Mining, adelanta los trabajos de remoción del material.

Los familiares que permanecen en la zona han logrado mantener comunicación telefónica con los mineros, quienes confirman que los sistemas de ventilación funcionan con normalidad. Además, reciben orientación médica a distancia, alimentos y se les han suministrado mantas térmicas para evitar complicaciones en su estado de salud.

Entre tanto, el Departamento de Gestión del Riesgo de Antioquia instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la mina, desde donde se mantiene un monitoreo permanente de la situación y se coordinan los esfuerzos de rescate de los mineros que ya completan más de 40 horas bajo tierra.