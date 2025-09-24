Desplazados en Mina Nueva están siendo atendidos por la comunidad y el comercio

Antioquia

Desde el pasado 18 de septiembre, 512 personas, 214 familias, están desplazadas en la vereda Mina Nueva del Sur de Bolívar, municipio de Santa Rosa del Sur. Allí están confinados por los combates entre grupos ilegales Clan del Golfo, ELN y disidencias. Pese a que, ya han pasado cinco días de este desplazamiento masivo, las comunidades le han asegurado a Caracol Radio que ninguna autoridad ha llegado al territorio a atender a las víctimas de la violencia.

Este medio de comunicación ha logrado obtener información de fuentes que prefieren no ser mencionadas por seguridad, dicen que los alimentos de los más de 500 desplazados los está asumiendo la comunidad que habita Mina Nueva, entre ellos el comercio y demás mineros del caserío, pero estos alimentos podrían comenzar a escasear debido a la cantidad de personas que están albergadas en las dos instituciones educativas, en la iglesia evangélica y otras en casas de familiares y amigos.

Recordemos que las personas salieron de las veredas Bocas de Chicamoqué de Segovia, Cañaveral Chicamoqué, El Champán, Panamá Nueve, El Nueve y El Paraíso del sur de Bolívar . Todos concentrados en Mina Nueva.

Solicitan a la gobernación del departamento de Bolívar que se acerque a entregar ayudas humanitarias como kits de aseo, alimentos, implementos de aseo, principalmente, pero también agua, ya que este líquido vital es fundamental.

Caracol Radio también ha conocido que, debido a que no reciben atención y ya son varios los días que permanecen desplazados y, ante la imposibilidad de retornar a sus caseríos porque no tienen garantías de seguridad , están analizando la posibilidad de salir hacia las áreas urbanas, debido a que es muy difícil llegar a Santa Rosa del Sur porque esto podría llevarles varios días; podrían hacerlo hacia Segovia y Remedios.

Aunque existe otra posibilidad y es que lleguen al corregimiento de Carrizal en Remedios o Altos de Manila, en Segovia, donde se presume que ya hay varias familias autoalbergadas. Lo que podría colapsar la atención de esas poblaciones por los escasos recursos para tal cantidad de víctimas.

Por ahora, se ha conocido que algunas organizaciones internacionales están gestionando el envío de alimentos como apoyo a los civiles, pero se recalca desde el territorio que necesitan más que comida, aunque lo agradecen.

La ayuda humanitaria en Mina Nueva es urgente debido a que hay mujeres embarazadas, más de 150 menores y adultos mayores requiriendo atención.