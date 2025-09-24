Precio del dólar en Venezuela para HOY 24 de septiembre: el BCV reporta un nuevo incremento

Mientras muchos países, incluyendo Colombia, experimentan un fortalecimiento frente al precio del dólar en el mercado mundial, la situación en Venezuela es diferente. A lo largo del 2025, la divisa ha ganado fuerza frente a la continua depreciación del bolívar, lo que también la ha llevado a ser menos competitiva a nivel internacional.

Y es que este hecho se debe a las recurrentes transacciones que realizan los ciudadanos en dólares a fin de evitar los efectos de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Esto lleva a incrementar la demanda de la divisa en el interior del país y además presiona la tasa de cambio al alza.

Por otra parte, la industria petrolera constituye la principal fuente de ingresos en Venezuela. Sin embargo, esta se ha visto afectada por las medidas que ha tomado Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Una de ellas, fue la suspensión de las operaciones de Chevron en febrero de 2025, algo que se levantó de forma parcial cinco meses después.

Estas acciones han llevado a que Venezuela realice sus exportaciones de petróleo a países como China o Rusia a fin de evitar alguna sanción en este aspecto. No obstante, los precios en los que se vende cada barril suelen ser mucho más económicos en comparación al mercado que hay en Estados Unidos y Europa, lo que además dificulta la llegada de dólares para su liquidación en el sector privado.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este miércoles 24 de septiembre

De acuerdo al informe entregado por el Banco Central de Venezuela, el precio del dólar en Venezuela para este miércoles 24 de septiembre de 2025 es de 169,97610000 bolívares. Esto representa un nuevo incremento con respecto a la cifra del día anterior (168,4157 bolívares).

Por otra parte, la entidad también dio a conocer el precio que manejan las demás divisas en Venezuela para esta jornada. Cada una de ellas también ha registrado un nuevo incremento.

Euro: 200,47321186 bolívares.

200,47321186 bolívares. Yuan chino: 23,90292641 bolívares

23,90292641 bolívares Lira turca: 4,11365198 bolívares

4,11365198 bolívares Rublo ruso: 2,03704711 bolívares.

Cabe señalar que el dólar en Venezuela manejaba un precio de 52,03 bolívares al comenzar el año 2025. Sin embargo, esta cifra ha ido en aumento de manera paulatina hasta superar los 100 bolívares en el mes de junio. Asimismo, el 11 de agosto logró llegar a los 131,12 bolívares, lo que supera la cifra frente al salario mínimo que actualmente hay en el país.

Así están las tasas de cambio en Venezuela para este miércoles 24 de septiembre

El Banco Central de Venezuela también informó los precios de las tasas de cambio para las personas que buscan hacer transacciones en dólares.