Millonaria multa a Movistar en Colombia: CRC sanciona por incumplir requerimiento de información

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) confirmó una multa de 2.733 millones de pesos contra Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (COLTEL), empresa que opera bajo la marca Movistar en el país, por incumplir con la entrega de información requerida por la entidad.

A través de la Resolución 8252 de 2026, la CRC revisó los argumentos presentados por la compañía y concluyó que no había motivos para cambiar la decisión inicial, por lo que ratificó la multa impuesta al operador.

¿Qué información pidió la CRC?

El proceso se dió por una solicitud de información realizada por la Comisión en el contexto de un estudio sobre el impacto de las plataformas digitales y los llamados servicios OTT, es decir, aplicaciones y plataformas que operan a través de internet, como Netflix, YouTube o WhatsApp.

Para ello, la CRC requirió los contratos y anexos de los acuerdos suscritos por Movistar con proveedores de redes de distribución de contenido, conocidos como CDN, entre ellos Google, Meta, Netflix y Akamai.

Aunque la compañía remitió inicialmente parte de la información requerida, los contratos completos fueron entregados posteriormente, cuando el estudio ya había sido publicado.

Según la entidad, esos documentos eran necesarios para analizar las relaciones entre los operadores y las plataformas digitales, así como para evaluar las condiciones de competencia e identificar riesgos en el mercado de las telecomunicaciones.

¿Qué respondió Movistar?

En su defensa, Colombia Telecomunicaciones (COLTEL) argumentó que algunos de los documentos estaban sujetos a cláusulas de confidencialidad y que requería autorización de terceros para compartirlos.

Sin embargo, la CRC concluyó que esas restricciones no eximían a la compañía de cumplir con su obligación legal de suministrar la información solicitada por la autoridad regulatoria.

Tras revisar los argumentos presentados por la empresa, la entidad confirmó la multa equivalente a 1.920,45 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2025, es decir, 2.733 millones de pesos.