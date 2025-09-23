De cuánto es el bono de guerra para los pensionados del IVSS: Así se cobra esta ayuda. Cortesía; Redes sociales.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) programó para el lunes 22 de septiembre el depósito de la pensión correspondiente al mes de octubre. La entidad informó a través de sus canales oficiales que el monto a ser abonado es de 130 bolívares, la misma cifra del salario mínimo.

El pago, que se realiza de manera adelantada un mes, coincide con el valor del salario mínimo y, al tipo de cambio oficial, se ubica en un aproximado de 0,78 dólares estadounidenses.

Le puede interesar: ¿Cuál es el formulario de inscripción al subsidio Mi ahorro Mi hogar? Hay 2.800 nuevos cupos

En las redes sociales oficiales del Instituto anunció que inició el pago a las pensionadas y los pensionados correspondiente al mes de octubre.

Montos del Bono de Guerra para septiembre 2025:

Trabajadores Públicos: $120 indexados.

Jubilados: $112 indexados.

Pensionados del IVSS y Amor Mayor: $50 indexados.

Fechas de pago de esta entrega

Trabajadores Públicos y Jubilados: A partir del 15 de septiembre.

Pensionados: A partir del 22 de septiembre.

Cómo cobrar el bono

Inicia sesión en la Plataforma Patria: Accede a la página oficial con tu número de cédula y contraseña.

Accede a la sección “Monedero”: Selecciona la opción “Retiro de fondos”.

Elige el monedero de origen, monto y destino: define de dónde se retiran los fondos, el monto y a donde se transfieren.

Confirma la operación: Haz clic en “Continuar” y luego en “Aceptar” para finalizar el retiro.

Los beneficiarios del IVSS deben utilizar los canales de banca electrónica para verificar el depósito en sus cuentas. Además, para acceder a los bonos adicionales, tienen que mantener sus datos actualizados en la Plataforma Patria.

Lea más información: Prosperidad Social busca adultos mayores para aplicar a subsidios del gobierno: requisitos y más

Estos beneficios se entregan de forma directa y gradual, y se espera que el valor en dólares se mantenga similar, aunque el equivalente en bolívares pueda variar debido a la devaluación.

Más allá de esta pensión mensual, los pensionados en Venezuela también reciben beneficios complementarios a través de la Plataforma Patria. En este sentido, se activó recientemente el ingreso Contra la Guerra Económica.

Lea más: Renta Ciudadana y Devolución del IVA: ¿cuándo empieza el pago para el cuarto ciclo? Fechas y más

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es una institución pública, cuya razón de ser es brindar protección de la Seguridad Social a todos los beneficiarios en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, incapacidad, invalidez, nupcias, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso de manera oportuna y con calidad de excelencia en el servicio prestado, dentro del marco legal que lo regula.