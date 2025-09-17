Cotización oficial del dólar en Colombia para HOY 17 de septiembre, según Banco de la República

Alrededor del mundo es bien sabido que algunas de las empresas más grandes son de Estados Unidos, así como Apple o Microsoft. Sin embargo, hay otra gran empresa que no es tan famosa como las otras, pero que en los últimos años se ha valorizado de gran manera.

Esta empresa es Nvidia, la que fue la empresa más grande de EE.UU. hasta principio de año, cuando por una caída en la bolsa, fue superada por Apple. Esta organización se dedica a diseñar y fabricar software de alta tecnología, impulsando desde el desarrollo de videojuegos y renderizados hasta investigación científica y automatización.

Además de esto, y una de las principales razones de la valorización de esta empresa, fue el ingreso al mercado de chips para inteligencia artificial, esto en conjunto a la producción de GPU’s o tarjetas gráficas capaces de desarrollar y entrenar IA.

A esto último, se deben las recientes tensiones entre China y Estados Unidos, pues el país asiático, denunció que Nvidia ha infringido sus leyes antimonopolio y pidió a empresas chinas no comprar chips de esta empresa. Esta decisión radical es un fuerte golpe para la empresa americana, pues alrededor del 13% de sus ingresos provienen solamente de este país.

Precio del dólar HOY 17 de septiembre

El peso colombiano continúa fortaleciéndose frente al dólar estadounidense, el cual nuevamente tuvo una disminución en su valor, esta vez de 16 pesos colombianos frente al precio de apertura del día de ayer.

Hoy, 17 de septiembre, el precio de apertura del dólar en Colombia es de $3.881 pesos colombianos, según la información presentada en la página web del Banco de la República. Este valor, que es resultado de la tendencia a la baja que ha tenido en días recientes la divisa norteamericana, es el precio de apertura más bajo que ha tenido en los últimos meses.

Precio del euro en Colombia

Para el día de hoy, la moneda colombiana, también presento un fortalecimiento frente a la divisa europea, pues el euro tuvo una caída de 30 pesos, es decir, una disminución del 0,73% en su valor.

Debido a esto, el precio de referencia del euro para hoy, 17 de septiembre, es de 4.583 pesos colombianos, según lo presentado en la plataforma ‘Investing’ donde se encuentran diferentes indicadores de mercado en tiempo real.

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

La información presentada a continuación, corresponde a un promedio ponderado del valor del dólar en diferentes entidades, por tal razón, no debe tomarse como un precio de referencia fijo.

Bogotá D.C. – Compra: $3,923 | Venta: $3,993

– Compra: $3,923 | Venta: $3,993 Medellín – Compra: $3,781 | Venta: $3,983

– Compra: $3,781 | Venta: $3,983 Cali – Compra: $3,855 | Venta: $3,985

– Compra: $3,855 | Venta: $3,985 Cartagena – Compra: $3,800 | Venta: $4,000

– Compra: $3,800 | Venta: $4,000 Cúcuta – Compra: $3,870 | Venta: $3,910

– Compra: $3,870 | Venta: $3,910 Pereira – Compra: $3,900 | Venta: $3,970

