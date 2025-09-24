¡Bajó! Cotización oficial del dólar para HOY 24 de septiembre, según Banco de la República

Recientemente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, comunicó que el Gobierno republicano de Estados Unidos, se encontraba en disposición de hacer todo lo que estuviera bajo su mandato para apoyar a un país sudamericano.

Esta decisión de respaldar un país que se encuentra en medio de una crisis financiera complicada, se debe al apoyo constante que ha sostenido el mandatario del país hacia la administración del Gobierno de Donald Trump.

Este país es Argentina, una de las naciones que se encuentra atravesando una gran inestabilidad económica, por diferentes factores como la inflación y la devaluación de la divisa nacional frente al dólar estadounidense. Por esta razón, Bessent comentó, dentro de su anuncio, que la ayuda podría estar relacionada con un ‘swap’ de monedas, la compra de divisas o de la deuda argentina. Lo que, en cualquiera de los casos, sería un salvavidas del gobierno estadounidense a la economía argentina

Argentina is a systemically important U.S. ally in Latin America, and the @USTreasury stands ready to do what is needed within its mandate to support Argentina.



All options for stabilization are on the table.

Es importante recordar, que en días pasados, el Gobierno de Milei, tuvo que vender 1.110 millones de dólares de sus reservas magras. Además, el mandatario reveló que estaba negociando un préstamo con el Tesoro de Estados Unidos cercano a los 8.500 millones de dólares, para poder hacer frente a los vencimientos de deuda.

Precio del dólar en Colombia HOY 24 de septiembre

El precio del dólar sigue con su tendencia a la baja que ya se ha vuelto común en los últimos días. Recuerde que el precio del dólar en el mes de abril, logró llegar a un valor cercano a los 4.300 pesos colombianos, sin embargo, gracias a las disminuciones que han incrementado en las últimas semanas, ha logrado bajar más de 500 pesos en menos de un año.

Para el día de hoy, 24 de septiembre, presentó una leve disminución, pues bajó 8 pesos colombianos frente al precio en que se estableció el día de ayer. Gracias a esto, el valor del dólar que regirá para el día de hoy es de 3,844 pesos colombianos por cada dólar, según la información presentada en la página web del Banco de la República.

Esta disminución se puede evidenciar tanto si es comparado con el precio de apertura de ayer, como también, si es contrapuesto con el precio de cierre.

Precio del euro en Colombia

El precio de referencia de la divisa europea para hoy, 24 de septiembre, se estableció en 4,534 pesos colombinos por cada euro. Recordemos que esta divisa se encuentra también en los rangos más bajos de todo el año, pues en meses como abril, tuvo un valor cercano a los 4,900 pesos colombianos.

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

Bogotá D.C. – Compra: $3,872 | Venta: $3,947

– Compra: Venta: Medellín – Compra: $3,761 | Venta: $3,912

– Compra: Venta: Cali – Compra: $3,835 | Venta: $3,975

– Compra: | Venta: Cartagena – Compra: $3,800 | Venta: $4,000

– Compra: Venta: Cúcuta – Compra: $3,780 | Venta: $3,830

– Compra: Venta: Pereira – Compra: $3,900 | Venta: $3,970

