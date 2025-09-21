Nicolás Maduro busca diálogo directo con Estados Unidos. Le envió una carta a Donald Trump

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una carta al gobierno estadounidense de Donald Trump en la que ofreció entablar diálogo directo tras el primer ataque a un buque que “transportaba narcotraficantes” según la Casa Blanca.

La agencia Reuters tuvo acceso a dicho documento, en el que Maduro rechazaba las afirmaciones de EE. UU. de que Venezuela jugó un papel importante en el narcotráfico insistiendo que solo un 5% de las drogas producidas en Colombia se envían a través de Venezuela y que el 70% fueron neutralizadas y destruidas.

La misiva fue enviada el 6 de septiembre, cuatro días después del ataque que causó la muerte de 11 personas que, según Trump, pertenecían al Tren de Aragua. Desde Caracas, negaron esa acusación y declararon que ninguna de las personas fallecidas hacían parte de esta banda.

“Presidente, espero que juntos podamos derrotar las falsedades que han empañado nuestra relación, que debe ser histórica y pacífica”, escribió Maduro, que aseguró que estaba abierto a establecer una conversación “directa y franca” con el enviado especial norteamericano, Richard Grenell.

El mandatario venezolano indicó que, en el pasado, Grenell había ayudado a resolver rápidamente acusaciones anteriores de que Venezuela se negaba a recibir de regreso a los migrantes. “Hasta la fecha, este canal ha funcionado perfectamente”, enfatizó.

Precisamente, Donald Trump, a través de su plataforma Truth Social, hizo referencia a dicho tema en su campaña de presión del sábado, 20 de septiembre, advirtiendo que Venezuela debe aceptar el regreso de todos los prisioneros que, según él, este país había obligado a ingresar a Estados Unidos, o de lo contrario pagarían un precio “incalculable”.

Dos ataques más de EE. UU. en el Caribe desde la carta de Maduro

Por otra parte, desde el envío de la carta de Maduro a la Casa Blanca, las tensiones en el Mar Caribe solo han ido en aumento, después de que se produjeron dos ataques más de EE. UU. a barcos venezolanos, los cuales sostienen que estarían cargados de droga proveniente del país sudamericano.

El viernes, Trump confirmó el tercer ataque en el que sus fuerzas militares dieron de baja a “tres narcoterroristas masculinos”, según afirmó el mandatario.

Por su parte, el gobierno venezolano afirma haber desplegado decenas de miles de tropas para combatir el narcotráfico y este sábado realizó una jornada de adiestramiento militar en las calles para preparar a civiles ante una eventual agresión de Estados Unidos.

Siga leyendo: Maduro ordena prepararse para hacer la transición “a la lucha armada” contra EE.UU

Maduro ha alegado repetidamente que Estados Unidos pretende expulsarlo del poder. Si bien Trump negó esta semana su interés en un cambio de régimen, el mes pasado Washington elevó a 50 millones de dólares su recompensa por información que diera con el arresto de Maduro, acusándolo de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales, algo que Caracas también ha desmentido.

“Este es el ejemplo más atroz de desinformación contra nuestra nación, destinado a justificar una escalada hacia un conflicto armado que infligiría daños catastróficos en todo el continente”, concluyó Maduro en la carta.