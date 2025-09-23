Cormagdalena evalúa intervención temporal en Tajamar Occidental

Ante la grave situación que se presenta en Tajamar Occidental que ha dado a conocer Caracol Radio, Cormagdalena anunció que se evalúa una intervención temporal mientras se consigan los recursos y se tengan listos los estudios para el mantenimiento en esta zona.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Asimismo, Álvaro Redondo, director de Cormagdalena anunció que habrá visita técnica a Tajamar Occidental para verificar los efectos de la erosión en la infraestructura.

“Estaremos haciendo presencia física con nuestro equipo técnico del Centro de Investigaciones e Ingeniería de Cormagdalena para que podamos verificar la situación que se está presentando y si es necesario podamos hacer una intervención temporal mientras podemos conseguir los recursos y tener listos los estudios definitivos para poder hacer la intervención integral de mantenimiento que necesita el Tajamar Occidental”, manifestó.

Alcaldía ofrece apoyo

A través de una carta enviada el 12 de junio, el alcalde Alex Char le propuso a Cormagdalena una alianza interadministrativa para que, de manera conjunta, se ejecuten inversiones de recursos para estudios, diseños y obras necesarias para la recuperación y mejoramiento de la infraestructura existente en el Tajamar Occidental y su área de influencia, desde Puerto Mocho hasta Bocas de Ceniza.

Para ello, se propuso una Mesa Técnica de Articulación, en donde los equipos técnicos puedan intercambiar conocimientos, definir metodología de trabajo y establecer cronogramas coordinados y desarrollar protocolos que optimicen las competencias de cada entidad.