Conozca la ‘Luna del Río’, la nueva atracción turística que tendrá Barranquilla

Una nueva atracción comienza a tomar forma en el Gran Malecón de Barranquilla. Se trata de Luna del Río, una imponente rueda de la fortuna de 65 metros de altura que promete convertirse en un nuevo ícono turístico de la ciudad, con vistas panorámicas del río Magdalena y sus alrededores.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Ubicada junto al Pabellón de Cristal, esta noria contará con 44 cabinas climatizadas y con capacidad para seis personas cada una, ofreciendo recorridos de entre 15 y 20 minutos con una vista de 360 grados del paisaje barranquillero.

El alcalde Alejandro Char inspeccionó recientemente el avance de las obras y compartió en sus redes sociales detalles sobre el proyecto.

“La Luna del Río será uno de los atractivos turísticos más importantes de Colombia. Muy pronto será una realidad en nuestro Gran Malecón, y se convertirá en una de las cinco norias más grandes de Latinoamérica”.

Además de su tamaño y diseño, el atractivo se distinguirá por su sistema de iluminación LED, que cambiará de acuerdo con eventos especiales o celebraciones en la ciudad. También estará rodeado por un parque con zonas verdes y espacios comerciales, pensado como un punto de encuentro para locales y visitantes.

Impulso al turismo y la economía

La iniciativa busca fortalecer el desarrollo del turismo local y dinamizar la economía barranquillera. “Hoy en día los hogares están destinando más recursos a la recreación, y eso representa una oportunidad para generar empleo y atraer más visitantes”, explicó Char. “Invertir en turismo es invertir en el bienestar de la ciudad”.

Según proyecciones del Distrito, con la llegada de esta atracción se espera duplicar la cantidad de visitantes al Gran Malecón, pasando de un millón a dos millones de personas al año. Esto se traduciría en un impulso para sectores como el transporte, la gastronomía, el comercio y la hotelería.

Tecnología italiana en el corazón del Caribe

Las piezas de la noria fueron fabricadas por la reconocida empresa italiana Fabbri Group y están siendo ensambladas en Barranquilla bajo estrictos controles de seguridad y calidad. En total, la estructura pesará unas 262 toneladas.

El ritmo de rotación será continuo, permitiendo el embarque y desembarque simultáneo de pasajeros. Las cabinas, completamente transparentes, brindarán una experiencia inmersiva que permitirá admirar desde el río Magdalena hasta el Parque Isla Salamanca y el mar Caribe.

Una ciudad que se reconcilia con el río

Para el alcalde Char, la Luna del Río es parte de un proceso más amplio de reconexión de la ciudad con su entorno natural: “Así como lo hicimos con el Gran Malecón, con el Caimán del Río y otros espacios que miran al Magdalena, esta obra también rinde homenaje a nuestras raíces. El río ha sido testigo del desarrollo, la cultura y el espíritu de Barranquilla”.

Aunque aún no hay una fecha exacta para su apertura, el mandatario indicó que esperan iniciar pruebas en los próximos 45 días.

Con este nuevo hito, Barranquilla continúa consolidándose como un destino turístico moderno, diverso y vibrante, en el que la innovación urbana y el orgullo local van de la mano.