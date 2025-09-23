Unicartagena es reconocida por su compromiso con la responsabilidad social

Cartagena

Luego de dos años de haber recibido la certificación de la norma WORLDCOB-CSR:2011.3, la Universidad de Cartagena anuncia la renovación de su reconocimiento bajo este estándar internacional que avala el compromiso de las organizaciones con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El mérito, otorgado por la World Confederation of Businesses (WORLDCOB), destaca la gestión institucional en proyección social, fortalecimiento de la gobernanza y responsabilidad frente a los distintos grupos de interés, y le incluye en la lista de empresas certificadas hasta 2027, fecha en que la institución cumplirá sus 200 años.

La norma WORLDCOB-CSR:2011.3 establece requisitos que validan la adopción de prácticas éticas, sostenibles y de mejora continua. Su evaluación abarca tres ejes fundamentales: relaciones laborales, relaciones sociales y gestión ambiental, garantizando que las entidades certificadas promuevan el bienestar de sus colaboradores, la interacción responsable con la comunidad y el cuidado del medio ambiente.

Esta distinción no solo representa un motivo de orgullo para la comunidad universitaria, sino también una garantía de confianza para estudiantes, docentes, personal administrativo y aliados externos, al demostrar que la institución cumple con estándares globales de responsabilidad.

El rector del alma mater, Willian Malkun Castillejo, celebró la noticia y destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible esta certificación: “Este reconocimiento internacional nos confirma que vamos por el camino correcto y refleja el compromiso con la responsabilidad social empresarial de toda la comunidad universitaria.”

Por su parte, la vicerrectora de Extensión y Proyección Social, Berta Arnedo Redondo, señaló que: “Este reconocimiento constituye un motivo de orgullo institucional y un respaldo a la gestión adelantada por nuestra Universidad. Es además, un logro obtenido gracias al trabajo sostenido de estudiantes, docentes, investigadores, administrativos, egresados y aliados.”

Con esta certificación, la Universidad de Cartagena se posiciona entre las instituciones de educación superior en Colombia que asumen la responsabilidad social como un principio rector de sus procesos académicos, de investigación y de extensión, reafirmando su papel como referente de sostenibilidad y compromiso con la región y el país.