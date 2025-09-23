¿Cuánto podría subir el salario mínimo en 2026? Banco de Bogotá reveló informe

El Banco de Bogotá presentó un informe en el que proyecta que el salario mínimo en Colombia podría llegar a una cifra más alta de la que se podría esperar por parte de las decisiones que está tomando el gobierno nacional durante los últimos años.

Este ajuste, de concretarse, sería el más alto en los últimos 40 años en términos reales, con un incremento superior al 7% descontando inflación.

¿Cuál sería el salario mínimo en 2026?

Según el informe de la institución bancaria, el salario mínimo podría alcanzar los $1.600.000 en 2026, lo que representaría un aumento del 12,4% frente al valor actual de $1.423.500.

De acuerdo con el análisis, en los últimos cuatro gobiernos el mayor aumento del salario mínimo se ha dado en el último año de cada mandato. El actual gobierno no sería la excepción. Desde julio, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Guillermo Ávila, han insistido en que el ajuste para 2026 será significativo, argumentando que esta política fortalece la economía y mejora el poder adquisitivo de los trabajadores.

El informe recuerda que en 2025 el salario mínimo creció un 9,5%, lo que llevó el monto a $1.423.500. Si se repitiera un ajuste similar, el salario en 2026 alcanzaría $1.558.773. Sin embargo, el Banco de Bogotá advierte que, por factores políticos y económicos, es muy probable que el incremento supere esa cifra y llegue a los $1.600.000.

Lea también: Reforma tributaria: Gobierno podría expedir presupuesto del 2026 por decreto, si no hay acuerdo

Impacto en la inflación y el empleo

El estudio señala que un aumento tan alto podría beneficiar a los hogares en el corto plazo, pero advierte que la ganancia podría diluirse rápidamente debido a la inflación.

De hecho, el propio Banco de la República ha señalado que los incrementos elevados del salario mínimo han generado más informalidad laboral y han limitado la convergencia de la inflación hacia la meta del 3% establecida por el Banco Central.

El informe proyecta que si el incremento es del 12,4%, la inflación podría cerrar 2026 en 4,7%, por encima de la meta del Banco de la República. Si además se aprueba la reforma tributaria que impulsa el Gobierno, la inflación superaría el 5% por sexto año consecutivo.

¿Qué factores afectan al salario mínimo?

Los analistas del Banco de Bogotá explican que el comportamiento de la inflación en 2026 dependerá de varios factores:

Tipo de cambio: un dólar más barato podría reducir el costo de bienes importados y fertilizantes, beneficiando a la inflación de alimentos y regulados.

un dólar más barato podría reducir el costo de bienes importados y fertilizantes, beneficiando a la inflación de alimentos y regulados. Clima y producción agrícola: condiciones favorables permitirían mayor oferta y menores precios de alimentos.

condiciones favorables permitirían mayor oferta y menores precios de alimentos. Decisiones políticas: el ajuste del salario mínimo y la reforma tributaria serán determinantes para la estabilidad de precios.

El informe concluye que mientras la inflación de alimentos, bienes y regulados podría ubicarse dentro del rango meta (entre 2% y 4%), la de servicios,fuertemente ligada a los costos laborales, dependerá directamente del aumento del salario mínimo.

Le puede interesar: Cédulas que deben declarar renta del 22 al 26 de septiembre del 2025: cómo puede realizar el pago