Grupo Argos propone distribuir 230 millones de dólares a todos los accionistas de Cementos Argos

Grupo Argos, accionista de Cementos Argos, solicitó a la compañía convocar una reunión extraordinaria de su Asamblea de Accionistas para proponer una distribución de USD 230 millones de los beneficios obtenidos de la desinversión en Summit Materials en febrero de 2025.

Dicha distribución se realizaría a través de una oferta de readquisición de acciones para todos los accionistas de Cementos Argos.

Se trata de un esquema simple, eficiente y equitativo que permite agilizar la recepción de los recursos por parte de los accionistas, ya que se propondrá materializarlo antes de que finalice el año en curso.

La venta de Summit Materials a Quickrete representó para Cementos Argos un valor en efectivo cercano a USD 2.875 millones, adicionales al valor generado en 2024 por la combinación de los activos de Argos USA con Summit Materials.

En total, Cementos Argos recibió por estas dos transacciones, la combinación con Summit Materials y la posterior venta a Quickrete, un valor aproximado de USD 4.071 millones, con lo cual esta distribución representaría el 5,65% del mismo.

La oferta se realizaría a través del mecanismo independiente regulado por la Bolsa de Valores de Colombia. El precio que se propone es de COP 13.659 por acción.

Este precio se determinó con base en el punto medio del rango de valoración estimado por Inverlink S.A.S. para el negocio operativo de Cementos Argos en el Proyecto de Escisión aprobado por la Asamblea de