Grupo Argos propondrá la distribución de USD 230 millones a los accionistas de Cementos Argos

Medellín

El Grupo Argos informó que le solicitó a la administración de Cementos Argos que convoque a una asamblea extraordinaria en la que se propondrá la distribución de USD 230 millones a los accionistas, luego de los beneficios económicos generados por la desinversión en la empresa Summit Materials.

Según el grupo económico, la propuesta se cimenta en que esta distribución se podrá hacer a través de una readquisición de acciones que, de acuerdo con la compañía, el valor que se propondrá en bolsa es de COP 13.659 por acción.

En un comunicado, el Grupo Argos indicó al respecto: “De ser aprobada por la Asamblea de Accionistas de Cementos Argo s, la readquisición se realizará mediante el mecanismo independiente regulado por la Bolsa de Valores de Colombia y a un precio de COP 13.659 por acción.”

Agregó que este mecanismo es una forma eficiente y muy utilizada para distribuir valor, que genera un efecto positivo sobre la liquidez de la especie.

Informa a los accionistas que “esta oferta de readquisición es independiente del programa vigente de recompra de acciones que venía ejecutando Cementos Argos. Se trata de un esquema simple, eficiente y equitativo que permite agilizar la recepción de los recursos por parte de los accionistas, ya que se propondrá materializarlo antes de que finalice el año en curso”.

Negocios que permitieron grandes ganancias

El Grupo Argos, accionista de Cementos Argos, explicó que con la venta de Summit Materials a Quickrete se obtuvo una ganancia de USD 2.875 millones. Aclaró que este valor es diferente al generado en 2024 por la combinación de los activos de Argos USA con Summit Materials “En total, Cementos Argos recibió por estas dos transacciones, la combinación con Summit Materials y la posterior venta a Quickrete, un valor aproximado de USD 4.071 millones, con lo cual esta distribución representaría el 5,65% del mismo”.