Gobierno convocará la mesa de concertación para aumento del salario mínimo pese al retiro de Fenalco

El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que aún no hay un porcentaje oficial para el incremento del salario mínimo, a su vez dijo que la mesa de concertación que se ha planteado con empresarios y sindicatos se convocará. De igual manera, respondió ante la salida de Fenalco de este espacio, recordemos que la Federación Nacional de Comerciantes, anunció que no participará en el diálogo, calificando el proceso como una burla.

”Me parece muy curioso que se retire de una mesa que aún no se ha instalado, yo creo que es un acto de cobardía por decirlo menos del señor Cabal, no concluir esta decisión”, agregó el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Así mismo el ministro indicó que buscarán llegar a un acuerdo sobre el aumento del salario, o dado el caso , que este se establezca por decreto desde presidencia.

“Desafortunada decisión del señor Cabal que revela una actitud mezquina en relación con una discusión que tiene que ver nada más y nada menos con el salario de los trabajadores de Colombia. Los trabajadores de Colombia merecen una actitud respetuosa y responsable de los dirigentes coloniales” añadió el Ministro.