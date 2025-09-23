Por incumplimientos, Amalfi pide acatar medidas de seguridad ante violencia de disidencias Farc

Tras la ola de violencia atribuida al frente 36 de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Calarcá’, el municipio de Amalfi, en el Nordeste antioqueño, mantiene medidas de seguridad como el toque de queda y la ley seca. Sin embargo, las autoridades locales advirtieron que algunos habitantes han incumplido las disposiciones.

El alcalde de Amalfi, Wilmar Vélez, recordó que las restricciones buscan proteger a la población ante la amenaza del uso de explosivos contra objetivos civiles y policiales.

“Muchas personas han acatado con responsabilidad las medidas, y a ellas les agradecemos profundamente. No obstante, aún necesitamos fortalecer la conciencia ciudadana y la colaboración de cada uno”, señaló el alcalde.

Las medidas

Tras un Consejo de Seguridad Extraordinario con autoridades civiles, militares, de Policía y la Gobernación de Antioquia, se ratificaron las siguientes medidas:

Cierres viales y prohibición de parqueo en inmediaciones de la Estación de Policía y del Batallón del Ejército.

Toque de queda entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m., vigente hasta el 29 de septiembre.

Ley seca en todo el municipio durante el mismo periodo.

Prohibición de parrillero —hombres y mujeres— en motocicleta entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Restricción al transporte de pipetas de gas y escombros.

Semi-escolarización en las instituciones educativas Pueblo Nuevo y Eduardo Fernández Botero (sede María Auxiliadora), con el fin de garantizar la continuidad académica en condiciones seguras.

De manera complementaria, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta $20 millones por información que permita ubicar y capturar a los integrantes del frente 36, responsables de intimidar a la población de Amalfi y Anorí.