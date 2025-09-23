Extesorero de Apartadó se declara culpable por desfalco de 3500 millones al municipio

Apartadó, Antioquia

En medio de la audiencia de imputación por el escándalo de corrupción en Apartadó, donde se habrían apropiado de 3500 millones de pesos, el extesorero municipal Cristian Camilo Mena se declaró culpable de apropiación indebida de recursos públicos y ofreció devolver el dinero antes de que se emita sentencia condenatoria.

Durante la audiencia, Mena hizo una declaración pública de arrepentimiento, en la que pidió perdón a su familia, a sus amigos y a los ciudadanos que confiaron en él como servidor público. “Quiero manifestar en esta audiencia y dejar claridad que los recursos serán devueltos al municipio de Apartadó con la debida identificación antes del juicio condenatorio. Y quiero pedirle perdón a mi hijo, a mi esposa, a mis amigos y a todas las personas que en algún momento depositaron su confianza en mí”, afirmó con la voz entrecortada.

Mena fue señalado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los protagonistas del desfalco ocurrido durante la administración del exalcalde Héctor Rangel Palacio, capturado recientemente por las autoridades. Las investigaciones apuntan a un presunto peculado por apropiación, tras detectarse movimientos irregulares por más de 3.500 millones de pesos mediante consignaciones no justificadas a cuentas privadas, en un escándalo que también salpica a otros exfuncionarios.

Antecedentes del caso

El actual alcalde de Apartadó denunció las irregularidades en 2024, al detectar que los dineros públicos destinados a distintos programas sociales fueron transferidos sin justificación a cuentas ajenas al municipio. Esto motivó la apertura de varias líneas investigativas, que ya derivaron en la imputación formal de Mena y otros involucrados.

Según fuentes judiciales, el dinero habría sido desviado entre 2022 y 2023, periodo en el que Mena se desempeñaba como tesorero. Las autoridades investigan si parte de estos recursos fueron utilizados en operaciones para el enriquecimiento personal de funcionarios o para financiar campañas políticas.

La Fiscalía General de la Nación adelanta audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra cinco personas, mientras que la Alcaldía actual, en cabeza del alcalde Adolfo David Romero Benítez, ha documentado un total de 50 transacciones irregulares y ha señalado a un grupo más amplio de posibles responsables.

Procesados por la Fiscalía (judicializados):

Héctor Rangel Palacios – Exalcalde de Apartadó. Según el reporte de la Alcaldía, durante su administración se desviaron $2.280 millones. Cristian Camilo Mena – Extesorero municipal. Se declaró culpable y manifestó su intención de devolver los recursos apropiados. Los tokens bancarios para transferencias estaban bajo su control. Arnobio Cuesta – Exsecretario de Hacienda. También fue imputado por la Fiscalía. Diego Cardona Dorial – Particular, presunto beneficiario de transferencias sin soporte. Alexander Bolaños García – Cantante de música de chirimía. Fue dejado en libertad por el juez, pero figura como receptor de pagos que, según él, corresponden a honorarios por presentaciones musicales.

Personas y entidades mencionadas en la denuncia de la Alcaldía (no necesariamente procesadas aún):

Amaury Quejada Buenaño – Alcalde encargado entre el 23 de enero y el 17 de febrero de 2025. Durante su encargo se registraron transferencias por $519 millones.

– Alcalde encargado entre el 23 de enero y el 17 de febrero de 2025. Durante su encargo se registraron transferencias por $519 millones. Sara Moreno – Alcaldesa encargada del 17 de febrero al 10 de abril de 2025. En su periodo se reportó un desfalco de $755 millones.

– Alcaldesa encargada del 17 de febrero al 10 de abril de 2025. En su periodo se reportó un desfalco de $755 millones. Walther Mierth Herrera – Persona natural que recibió transferencias.

– Persona natural que recibió transferencias. Ruth Mery Torres Castillo – Persona natural también vinculada a pagos sin soporte legal.

– Persona natural también vinculada a pagos sin soporte legal. Fenomenal Soluciones y Logísticas ZOMAC S.A.S – Empresa que recibió $3.199 millones en transferencias irregulares sin tener contratos vigentes.

– Empresa que recibió $3.199 millones en transferencias irregulares sin tener contratos vigentes. Nutrición Eventos, Suministros y Asesorías NU.E.S.A. S.A.S – Otra firma beneficiaria de pagos.

– Otra firma beneficiaria de pagos. Inversiones Diana Uribe G S.A.S ZOMAC – Compañía receptora de recursos, sin evidencia contractual.

Los hechos ocurrieron entre el 21 de mayo de 2024 y el 10 de abril de 2025, y el monto total comprometido asciende a $3.554.740.000, según el informe oficial presentado al cierre del empalme. Las transferencias se realizaron sin contrato, resolución o decreto que las sustentara. Además, la Alcaldía ha advertido el uso indebido de los tokens bancarios, herramienta clave para la ejecución de las transferencias virtuales.

El dinero comprometido corresponde a recursos propios del municipio, producto del pago de impuestos como el predial y el de industria y comercio, destinados originalmente a obras de infraestructura educativa, salud, deporte y funcionamiento administrativo.

Próximas etapas

Con la declaración de culpabilidad, el proceso entra ahora en etapa de sentencia anticipada, lo que podría reducir la pena, siempre y cuando Mena cumpla con la devolución total del dinero y colabore con la justicia. La Fiscalía evalúa también si la aceptación de cargos permite esclarecer la red completa de beneficiarios y posibles autores intelectuales del fraude.