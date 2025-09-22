No habrá Día Sin Carro y Sin Moto en el área metropolitana de Bucaramanga este año, ¿Por qué?

Bucaramanga

En Bucaramanga y su área metropolitana no habrá Día Sin Carro y Sin Moto este 2025. La decisión se tomó en la Junta Metropolitana, integrada por los alcaldes, concejales y delegados de organizaciones ambientales.

La medida, que tradicionalmente se realiza la última semana de septiembre, fue suspendida por segundo año consecutivo debido a las dificultades en el sistema de transporte público masivo, los cierres viales por obras de infraestructura y el impacto que tendría en estudiantes y en el comercio.

El concejal Cristian Reyes, miembro de la Junta, explicó que sin un transporte eficiente, aplicar la jornada generaría caos en la movilidad e incluso mayor informalidad en el servicio.

La Junta Metropolitana aseguró que en 2026 sí se espera retomar la jornada, siempre que se logre fortalecer el sistema de transporte masivo y garantizar condiciones adecuadas para los ciudadanos.

¿Qué dice el Área Metropolitana de Bucaramaga?

Desde el AMB, señalan que la excepción responde a la situación de alteración del Sistema Integrado de Transporte Masivo, SITM, que responde a factores como: La oferta mínima de operación que resulta limitada para atender las condiciones de movilidad de la jornada.

También, la demanda de pasajeros no podría ser atendida por las 11 empresas de transporte público colectivo, y las veintisiete de transporte público individual que prestan el servicio en el área metropolitana, lo que comprometería la capacidad de garantizar la movilidad y podría generar congestión, riesgos viales y afectaciones sociales.