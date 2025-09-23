ONG exige aclarar ingreso de minera con apoyo del Ejército a La Paz, Santander

Bucaramanga

Comunidades denuncian intento de reactivar un proyecto de carbón en la vereda Casablanca, piden garantías de protección y respeto por el agua y el territorio.

En el municipio de La Paz, Santander, se encendió una nueva alerta por la presencia de la empresa Zurich International Trading, que intentó ingresar a las veredas Casablanca y La Mata con acompañamiento del Ejército Nacional para presuntamente reactivar un proyecto minero de carbón.

La comunidad bloqueó el paso del personal de la multinacional y reiteró su rechazo a la explotación en su territorio.

Puede leer: Corte Suprema homenajeó a víctimas del Palacio de Justicia y alertó sobre amenazas a la justicia

El hecho fue denunciado por organizaciones sociales y de derechos humanos.

Desde el Nodo Nororiente de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, un vocero de la corporación Compromiso manifestó su rechazo.

Más noticias: “El Monumento”, la nueva banda del microtráfico de Bucaramanga golpeada por la Policía

“Exigimos al Ministerio de Defensa que explique por qué militares estaban en apoyo de esa empresa y pedimos a la Defensoría del Pueblo, la gobernación de Santander y la Procuraduría Regional activar las acciones necesarias para proteger a quienes defienden su territorio”, señaló el vocero del observatorio de derechos humanos.

📢 Desde el Nodo Nororiente de la @coeuropa , exigimos claridad y garantías para las personas defensoras del territorio en el municipio La Paz, #Santander que se oponen a la minería de carbón sus territorios pic.twitter.com/jLvhzv0BAe — Observatorio de Paz y DDHH Corporación Compromiso (@PazDdhh) September 22, 2025

El antecedente de la resistencia comunitaria se remonta a hace más de cuatro décadas, cuando campesinos de la zona lograron frenar la explotación en el sector conocido como Cueva del Indio, en la vereda La Mata.

Le sugerimos: Funcionarios del Inpec protestaron en la cárcel Modelo de Bucaramanga. ¿Por qué?

Ahora los habitantes de las veredas La Loma y San Lorenzo aseguran que permitir la minería afectaría de manera directa los acueductos veredales y la seguridad alimentaria.

“Aquí no necesitamos nada de ustedes. No queremos minería, cuidamos es el agua y la cordillera”, manifestó uno de los líderes durante la movilización pacífica.

Le puede interesar: Desde Santander se gestó la eliminación de aranceles que impulsa la industria de calzado en Colombia

En respaldo a la comunidad la alcaldía de La Paz expidió la Resolución 144 del 5 de septiembre de 2025, con la que impuso una medida preventiva contra Zurich International, medida que limita las actividades mineras hasta que se realicen los estudios ambientales y sociales correspondientes.

La controversia ahora se centra en la actuación del Ejército. Para las ONG la presencia de uniformados junto a la compañía minera representa una amenaza contra las garantías de protesta pacífica y la defensa del territorio.

Lea acá: El Carrasco está al borde del colapso: fallo incumplido y aumento alarmante de basura en Bucaramanga

Mientras tanto las comunidades insisten en que su prioridad es proteger las fuentes hídricas de la cordillera y mantener su vocación agrícola frente a proyectos extractivos que consideran una amenaza.