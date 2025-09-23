ONG exige aclarar ingreso de minera con apoyo del Ejército a La Paz, Santander
Habitantes del municipio bloquearon el ingreso de la empresa Zurich International y cuestionan el acompañamiento del Ejército en el intento de reactivar un proyecto de carbón.
Bucaramanga
Comunidades denuncian intento de reactivar un proyecto de carbón en la vereda Casablanca, piden garantías de protección y respeto por el agua y el territorio.
En el municipio de La Paz, Santander, se encendió una nueva alerta por la presencia de la empresa Zurich International Trading, que intentó ingresar a las veredas Casablanca y La Mata con acompañamiento del Ejército Nacional para presuntamente reactivar un proyecto minero de carbón.
La comunidad bloqueó el paso del personal de la multinacional y reiteró su rechazo a la explotación en su territorio.
El hecho fue denunciado por organizaciones sociales y de derechos humanos.
Desde el Nodo Nororiente de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, un vocero de la corporación Compromiso manifestó su rechazo.
“Exigimos al Ministerio de Defensa que explique por qué militares estaban en apoyo de esa empresa y pedimos a la Defensoría del Pueblo, la gobernación de Santander y la Procuraduría Regional activar las acciones necesarias para proteger a quienes defienden su territorio”, señaló el vocero del observatorio de derechos humanos.
El antecedente de la resistencia comunitaria se remonta a hace más de cuatro décadas, cuando campesinos de la zona lograron frenar la explotación en el sector conocido como Cueva del Indio, en la vereda La Mata.
Ahora los habitantes de las veredas La Loma y San Lorenzo aseguran que permitir la minería afectaría de manera directa los acueductos veredales y la seguridad alimentaria.
“Aquí no necesitamos nada de ustedes. No queremos minería, cuidamos es el agua y la cordillera”, manifestó uno de los líderes durante la movilización pacífica.
En respaldo a la comunidad la alcaldía de La Paz expidió la Resolución 144 del 5 de septiembre de 2025, con la que impuso una medida preventiva contra Zurich International, medida que limita las actividades mineras hasta que se realicen los estudios ambientales y sociales correspondientes.
La controversia ahora se centra en la actuación del Ejército. Para las ONG la presencia de uniformados junto a la compañía minera representa una amenaza contra las garantías de protesta pacífica y la defensa del territorio.
Mientras tanto las comunidades insisten en que su prioridad es proteger las fuentes hídricas de la cordillera y mantener su vocación agrícola frente a proyectos extractivos que consideran una amenaza.