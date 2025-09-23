Alertan sobre posible desvío de recursos para obras de tres instituciones educativas de Bucaramanga

Bucaramanga

Comunidad de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata de Bucaramanga levantó la voz frente al manejo de los recursos del empréstito de $85 mil millones, aprobado por el Concejo municipal en 2023, para mejorar la infraestructura de tres instituciones: el Damaso Zapata, el INEM y el Colegio Santander.

Acción de tutela para exigir respuestas

Johana Luna, vocera de la problemática que enfrenta la institución, explicó que se vieron obligados a acudir a una acción constitucional, luego de que la Alcaldía de Bucaramanga no respondiera de manera clara a un derecho de petición sobre el destino del dinero.

“El 5 de agosto enviamos el derecho de petición, pero nos pidieron prórroga de respuesta. Solo después de la tutela obtuvimos información, aunque no entendemos por qué demoraron si ya la tenían”, señaló.

Publicación de recursos en Findeter

Tras la presión, se conoció que Findeter publicó la convocatoria para obras en el Damaso Zapata por $28 mil millones y $2 mil millones adicionales para interventoría. Sin embargo, las cuentas no coinciden, dicen los accionantes. Según la información oficial, al colegio le corresponden $45 mil millones, es decir, cerca de $14 mil millones menos. El resto del dinero, del total de 85 mil millones, le corresponderían para el INEM y Santander.

“Findeter dice que ese excedente regresa al municipio, pero el subsecretario de infraestructura nos aseguró que se invertiría en el colegio. Queremos claridad, porque no estamos hablando de cualquier suma”, advirtió Luna.

Obras priorizadas para el colegio: el auditorio del colegio Tecnológico

Uno de los logros alcanzados tras esta gestión ciudadana es que, dentro del paquete de obras, se incluye la reconstrucción del auditorio del colegio Tecnológico que fue demolido en 2023.

“Era una necesidad sentida de la comunidad y logramos que se comprometieran a devolvernos ese espacio y a construir un nuevo edificio con talleres, laboratorios y aulas especializadas”, destacó la representante.

No obstante, la preocupación sigue latente por la falta de garantías de que el total de los recursos se destine a la infraestructura del plantel, que incluye un edificio central con más de 80 años de antigüedad.

“La alerta es que todos estemos pendientes de que realmente se invierta el dinero en nuestro colegio. La ciudad necesita instituciones educativas dignas”, puntualizó Johana Luna.