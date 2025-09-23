Él está perdiendo la memoria y se fue porque lo íbamos a internar: Hermana de colombiano desaparecido que fue visto en TikTok
La historia de Diego Londoño, un colombiano con demencia senil que fue hallado en un video viral de TikTok, conmueve a Colombia.
Hermano perdido por años reaparece en TikTok: familia lo ubica entre Ecuador y Perú
En los últimos días, una historia conmovió a miles de personas en redes sociales: un video compartido en TikTok permitió identificar a un hombre desaparecido desde hace años en Colombia. Se trata de Diego Londoño, un antioqueño de 41 años que padece demencia senil y que, según confirmó su familia, vive actualmente entre Ecuador y Perú.
El hecho salió a la luz gracias a un clip publicado por la usuaria de TikTok Amy Solano, en el que se veía a un hombre saludando desde la ventana de un local con una actitud simpática. Lo que parecía un gesto cotidiano terminó por convertirse en una pista fundamental: familiares de Londoño lo reconocieron de inmediato.
Su hermana, Marta Londoño, contó en entrevista con 10AM de Caracol Radio que el hallazgo fue “muy emotivo y feliz”, ya que llevaban más de dos años sin tener pruebas claras de su paradero. “Lo vimos en el video y no hubo más duda, los gestos y expresiones son de él. Fue como una confirmación que estábamos esperando”, afirmó.
Una desaparición marcada por la enfermedad
De acuerdo con su familia, Diego vivió varios años en Alemania, donde se casó y tuvo una hija. Sin embargo, tras la pandemia volvió a Colombia y luego comenzó a desplazarse por distintos países de Suramérica. En 2023 dejó de comunicarse con sus allegados y desde entonces su paradero era incierto.
El diagnóstico médico de demencia senil temprana, con antecedentes familiares de Alzheimer, ha complicado su situación. “Él no recuerda muchas cosas: ni a su mamá, ni a sus hermanos, aunque a veces lo hace por sobrenombres. Lo único que mantiene intacto es la música, su gran pasión”, explicó Marta.
Vive de la música en Ecuador y Perú
Contrario a lo que se pensó inicialmente, Diego no está en condición de calle. Su hermana aclaró que sobrevive gracias a su talento musical: toca instrumentos andinos y colombianos en restaurantes y espacios públicos. “Con eso se paga el hotel, se viste bien y se alimenta. La música es lo que lo sostiene”, dijo.
Según información de allegados y del pastor de una iglesia en Ecuador, Diego se desplaza constantemente entre ciudades fronterizas de Ecuador y Perú, donde ha sido visto interpretando melodías tradicionales.
Una familia que no pierde la esperanza
La familia ya entregó documentos a la Cancillería de Colombia para adelantar trámites que permitan ubicarlo y brindarle atención médica. Por ahora, el seguimiento lo asumirá un hermano residente en Argentina.
Marta aprovechó la entrevista para enviarle un mensaje directo: “Diego, soy tu hermana Marta, ‘Chamaría’, como me decías. Te estamos esperando, tu familia quiere verte y cuidarte”.
Su familia insiste en que lo que comenzó como un video viral en TikTok ahora se ha convertido en una oportunidad para traerlo de regreso y ofrecerle la atención que necesita.