Él está perdiendo la memoria y se fue porque lo íbamos a internar: Hermana de colombiano desaparecido que fue visto en TikTok

En los últimos días, una historia conmovió a miles de personas en redes sociales: un video compartido en TikTok permitió identificar a un hombre desaparecido desde hace años en Colombia. Se trata de Diego Londoño, un antioqueño de 41 años que padece demencia senil y que, según confirmó su familia, vive actualmente entre Ecuador y Perú.

El hecho salió a la luz gracias a un clip publicado por la usuaria de TikTok Amy Solano, en el que se veía a un hombre saludando desde la ventana de un local con una actitud simpática. Lo que parecía un gesto cotidiano terminó por convertirse en una pista fundamental: familiares de Londoño lo reconocieron de inmediato.

Su hermana, Marta Londoño, contó en entrevista con 10AM de Caracol Radio que el hallazgo fue “muy emotivo y feliz”, ya que llevaban más de dos años sin tener pruebas claras de su paradero. “Lo vimos en el video y no hubo más duda, los gestos y expresiones son de él. Fue como una confirmación que estábamos esperando”, afirmó.

@amysolanogutierrez Yo quería hacer un video del nuevo pantalón Elisa de Rafaela Ecuador pero Dios tenía otros planes… ♬ sonido original - LetrasLove21 ❤️

Una desaparición marcada por la enfermedad

De acuerdo con su familia, Diego vivió varios años en Alemania, donde se casó y tuvo una hija. Sin embargo, tras la pandemia volvió a Colombia y luego comenzó a desplazarse por distintos países de Suramérica. En 2023 dejó de comunicarse con sus allegados y desde entonces su paradero era incierto.

El diagnóstico médico de demencia senil temprana, con antecedentes familiares de Alzheimer, ha complicado su situación. “Él no recuerda muchas cosas: ni a su mamá, ni a sus hermanos, aunque a veces lo hace por sobrenombres. Lo único que mantiene intacto es la música, su gran pasión”, explicó Marta.

Vive de la música en Ecuador y Perú

Contrario a lo que se pensó inicialmente, Diego no está en condición de calle. Su hermana aclaró que sobrevive gracias a su talento musical: toca instrumentos andinos y colombianos en restaurantes y espacios públicos. “Con eso se paga el hotel, se viste bien y se alimenta. La música es lo que lo sostiene”, dijo.

Según información de allegados y del pastor de una iglesia en Ecuador, Diego se desplaza constantemente entre ciudades fronterizas de Ecuador y Perú, donde ha sido visto interpretando melodías tradicionales.

Una familia que no pierde la esperanza

La familia ya entregó documentos a la Cancillería de Colombia para adelantar trámites que permitan ubicarlo y brindarle atención médica. Por ahora, el seguimiento lo asumirá un hermano residente en Argentina.

Marta aprovechó la entrevista para enviarle un mensaje directo: “Diego, soy tu hermana Marta, ‘Chamaría’, como me decías. Te estamos esperando, tu familia quiere verte y cuidarte”.

Su familia insiste en que lo que comenzó como un video viral en TikTok ahora se ha convertido en una oportunidad para traerlo de regreso y ofrecerle la atención que necesita.