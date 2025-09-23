Embarazos adolescentes han disminuido en Bucaramanga en el 2025

Bucaramanga

En el marco de la semana Andina por la prevención de embarazo en la infancia y adolescencia, la secretaria de salud de Bucaramanga, Claudia Amaya, reportó una disminución del 12,4% este año respecto al 2024, con un reporte de 310 casos en el 2025.

"En el 2020 con corte agosto estábamos registrando alrededor de unos 7.200 nacidos vivos y en agosto del 2025 estamos en 3.162. También es importante resaltar que hemos disminuido el indicador de embarazos en adolescencias. Nosotros estamos monitoreando los nacimientos entre 10 y 14 años y entre 10 y 19 años. El indicador que quisiéramos nosotros realmente llevar a cero son esos embarazos en niñas entre 10 y 14 años", señaló la secretaria Amaya.

Dijo también la secretaria que lo que se busca es que los adolescentes puedan tomar decisiones libres y de manera autónoma sobre su sexualidad y que en el momento que tengan hijos es porque tienen la responsabilidad para asumirlo.

“Bucaramanga presenta hoy unos indicadores favorables de disminución. Comparamos las cifras del 2023 al 2025 y son favorables en cuanto a esa disminución en embarazos en adolescentes y es gracias a que se ha intensificado todas las acciones para trabajar en comunidad, en escuela de padres”, puntualizó la secretaria.

Agregó la secretaria que este año se han reportado siete embarazos en niñas entre 10 y 14 años que podrían ser a causa de abuso sexuales por lo que avanzan las investigaciones y los derechos de las menores fueron restablecidos por parte del ICBF.