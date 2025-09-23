Familia pide celeridad en el caso de la niña de 11 años asesinada en Baranoa

Han pasado cuatro días desde el asesinato de Ariana Sofía Lozada, la menor de 11 años que murió tras ser alcanzada por una bala perdida en medio de una incursión sicarial, en el municipio de Baranoa, Atlántico.

El pasado fin de semana, Ariana fue sepultada en el cementerio municipal, mientras su familia y vecinos claman por justicia y exigen celeridad en las investigaciones.

“Nosotros, en primer lugar, pedimos a la Policía y al CTI que hagan las investigaciones pertinentes lo más pronto posible. No estamos hablando de una bala perdida, estamos hablando de un homicidio, un feminicidio, a una niña menor de edad”, declaró Sergio Rodríguez, hermano de la víctima.

“Se fue al baño y pidió ayuda, pero se descompensó”

El hermano de la menor recordó con dolor el momento en que su hermana fue impactada por el proyectil.

“La niña estaba sentada en la antesala de mi casa. Estaba en una llamada con su compañero, que estaba como cuadrando algo del colegio. Ella siente el disparo y se levanta. Se va al baño y pide ayuda, pero se descompensa. La levanto con mi mamá, la revisamos, pero no la encontramos. Llegamos al hospital de Baranoa; duramos unos 20 minutos. Se descompensó”.

La noche del viernes 19 de septiembre, decenas de baranoeros salieron a las calles para rendir homenaje a la memoria de Ariana Sofía y rechazar el aumento de la violencia en la región. Familiares, amigos, vecinos y miembros de la comunidad se reunieron en el parque principal, donde la niña solía practicar deportes, para elevar su voz en un acto simbólico de protesta y solidaridad.

Recompensa por información asciende a $40 millones

Ante la presión de la comunidad, las autoridades han aumentado a $40 millones la recompensa por información que permita dar con los responsables del asesinato de la menor.

La tragedia ha puesto nuevamente en evidencia el creciente riesgo que corren los menores de edad en medio de hechos violentos. De hecho, recientemente se registró un nuevo caso en el municipio, donde otra menor resultó herida tras la manipulación de un arma de fuego por parte de terceros.