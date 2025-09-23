Expendedor de droga se hacía pasar como mototaxista: fue capturado en Puerto Colombia
Según la Policía, es presunto miembro de ‘Los Costeños’
En el barrio Bello Mar, debajo del puente de entrada al municipio de Puerto Colombia, fue capturado alias “Boby”, de 45 años, señalado de utilizar la fachada de mototaxista para vender estupefacientes.
“Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una bolsa plástica transparente con 20 dosis de base de coca, 35 cigarrillos de marihuana y varios paquetes con marihuana molida”, indicó la Policía.
Asimismo, durante su captura le fueron hallados $31.000, al parecer, producto de la venta del estupefaciente.
Un mes siendo buscado
La Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer que estuvieron cerca de un mes tratando de lograr su identificación y ubicación. Además, presenta varias anotaciones judiciales por delitos relacionados.
“Su captura representa un golpe significativo contra el microtráfico en el municipio”, indicó la institución armada.