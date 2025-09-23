“Hay riesgo de impunidad”: Defensa de Day Vásquez tras “intromisiones” denunciado por Lucy Laborde

Ante la carta presentada por la fiscal Lucy Laborde a la dirección de la Fiscalía General de la Nación por supuesta “intromisión” en su trabajo, la defensa de Day Vásquez, testigo estrella en el caso de Nicolás Petro, ha defendido la labor de la delegada de la Fiscalía.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Recibiendo con asombro todas estas situaciones donde ponen en conocimiento que hay como unas acciones tendientes a reducir o eliminar la independencia la autonomía que tienen los fiscales delegados”, dijo Alait Freja, abogado de Day Vásquez a Caracol Radio.

La Fiscal Lucy Laborde, a través de la misma carta, denunció que fue citada por la dirección nacional de la Fiscalía a varias reuniones de manera “intempestiva” cuando se anunció la imputación más reciente. Esta nueva imputación tiene que ver por delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.

“Todo esto llevando a un camino que podemos decir que muchos hechos queden en la impunidad sí correcto porque que los fiscales tienen los fiscales”, manifestó Freja.

¿Qué más denunció la fiscal Lucy Laborde?

La fiscal Lucy Laborde, quien es la segunda fiscal que asume el caso de Nicolás Petro, dijo que la asignación de María Isabel Ramírez como fiscal de apoyo en el caso “no era necesario”.

En la carta fue enfática en decir que “y no requiero apoyo, asesoría, ni orientación en dicho aspecto”, al indicar que el caso tiene soporte probatorio.

Por otra parte, pidió información de por qué no se corre traslado al despacho de la cual es titular de las peticiones o solicitudes de la defensa luego que se solicitó la audiencia de imputación.