Tajamar Occidental en Bocas de Ceniza: Alcaldía ofrece apoyo para la recuperación

A través de una carta enviada el 12 de junio, el alcalde Alex Charle propuso a Cormagdalena una alianza interadministrativa para que, de manera conjunta, se ejecuten inversiones de recursos para estudios, diseños y obras necesarias para la recuperación y mejoramiento de la infraestructura existente en el Tajamar Occidental y su área de influencia, desde Puerto Mocho hasta Bocas de Ceniza.

Para ello, se propuso una Mesa Técnica de Articulación, en donde los equipos técnicos puedan intercambiar conocimientos, definir metodología de trabajo y establecer cronogramas coordinados y desarrollar protocolos que optimicen las competencias de cada entidad.

En la carta, el alcalde Alex Char indicó que para adelantar los diálogos técnicos que permitan concretar la articulación institucional quedaba a cargo desde la alcaldía la Gerente de Ciudad, Ana María Aljure.

¿Qué dicen los expertos?

Precisamente, En diálogo con Caracol Radio, Humberto Ávila, profesor de la Universidad del Norte y director del Observatorio del Río Magdalena, explicó que la situación actual obedece a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo en esta obra construida hace más de 90 años. Señaló que “el último trabajo importante de mantenimiento se hizo en el 2013”.

El director del Observatorio del Río Magdalena recordó que si se agravan los daños en el Tajamar se interrumpirían las condiciones para la navegabilidad de las embarcaciones que arriban o zarpan del puerto local.

Sobre el comportamiento del río Magdalena, el director del Observatorio indicó que actualmente las condiciones son estables: “El río ha estado noble. Los niveles y el comportamiento sedimentológico se mantienen en rangos promedio, lo que ha favorecido la operación portuaria”.