A $40 millones aumenta la recompensa por información de asesinos de menor de 11 años en Baranoa

A $40 millones aumentó la recompensa por información de los asesinos de la menor de once años que murió tras ser impactada por una ‘bala perdida’ en el municipio de Baranoa. Así lo anunció el alcalde municipal, Edison Palma.

“Y de antemano queremos anunciar que la recompensa que hemos ofrecido para poder identificar a los autores de este último hecho se aumenta de 20 millones de pesos a 40 millones de pesos. Estos 20 millones de pesos adicionales son aportados por la Gobernación del Atlántico”, sostuvo.

A su vez, la comunidad del municipio de Baranoa realizó una velatón para despedir a la menor. Amigos, familiares y demás se reunieron en las calles con camisa y globos blancos.

Medidas anuncias para Baranoa

El alcalde del municipio, Edison Palma anunció una serie de medidas en materia de seguridad para Baranoa tras una Consejo de Seguridad.

“La Policía Nacional también ha creado un grupo especializado denominado Unipol, de 15 expertos en temas investigativos dedicados a todos estos casos de homicidio que han ocurrido en nuestro municipio y principalmente el de Ariana Sofía”, manifestó.

Por otra parte, sostuvo que “se van a tomar controles en las entradas y en las salidas de nuestro municipio con el concurso de los municipios circunvecinos, con el ánimo de poder blindar el ingreso y la salida a todos los municipios de la zona centro del departamento y al municipio de Baranoa”.