Reforma tributaria: Gobierno podría expedir presupuesto del 2026 por decreto, si no hay acuerdo

Las comisiones económicas del Congreso definirán hoy la suerte del presupuesto del 2026, que es de $ 557 billones, incluyendo una reforma tributaria de $ 26.3 billones.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila manifestó que este presupuesto refleja una estrategia de consolidación fiscal con visión de desarrollo, donde la eficiencia del gasto y la priorización de la inversión se convierten en pilares fundamentales para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país.

Reforma tributaria 2025: ¿qué gastos se plantean?

Explicó que en materia de funcionamiento se plantean gastos por $ 365.7 billones, en el servicio de la deuda $ 102.4 billones y en materia de inversión $ 88.7 billones.

El ministro explicó que en el gasto de funcionamiento programado es altamente inflexible. Cinco rubros explican alrededor del 80% de su crecimiento en 2026 respecto a 2025: sistema general de participaciones, pensiones incluidas las asignaciones de retiro; aseguramiento en salud; Instituciones de Educación Superior Pública y gastos operacionales en nómina, mantenimiento y servicios públicos, de Defensa, Policía, Rama Judicial, Fiscalía y Órganos Autónomos Congreso, Contraloría, Procuraduría y Registraduría.

¿Qué pasa si el presupuesto para el 2026 no es aprobado?

Los ponentes del presupuesto se han reunido con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, para ultimar la ponencia que será presentada a las comisiones económicas para primer debate. Si el proyecto no es aprobado, el Gobierno quedaría facultado para expedir el presupuesto del próximo año por decreto.