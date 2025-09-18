Reforma tributaria: Colfecar advierte que precio del diésel tendría incremento del 33%

Cartagena

En el marco del congreso de Colfecar que se desarrolla en Cartagena, el gremio de los transportadores de carga expresó su preocupación por la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro.

Durante su discurso, la presidente ejecutiva de Colfecar, Nidia Hernández, advirtió que de llegar a aprobarse en el Congreso de la República, esta reforma tributaria generaría un incremento del 33% en el precio del diésel, el cual en ciudades como Bogotá pasaría de $10.977 a $14.000, lo que afectaría considerablemente al gremio de los transportadores de carga.

“La propuesta del Gobierno es que en el 2026 nos suban el IVA del ingreso al productor que hoy está en el 5, que lo suban al 10; que el impuesto de carbono pase de 224 a 432 y para el 2027 que el IVA del ingreso al productor suba del 10 al 19 y que graven los biocombustibles del 0 al 19. En conclusión, el precio del diésel hoy está en promedio, siempre se toma tasa de referencia a Bogotá a 10.977 pesos, pero con la reforma llegaríamos a tener un incremento del 33%”, manifestó.

“Es asfixiante”: Colfecar sobre reforma tributaria

Colfecar rechazó que se le exija al sector empresarial un aporte fiscal alto, mientras que su gasto sigue creciendo por encima de los ingresos reales. El gremio exigió al Gobierno Nacional austeridad y prudencia en el manejo de las finanzas públicas.

En su discurso, Sebastián Echeverry, presidente de la junta directiva de Colfecar, calificó la reforma tributaria como “asfixiante”.

“Ahora nos vienen con un proyecto de reforma tributaria por 26 billones de pesos que no tenemos. Conocemos nuestra responsabilidad y deber en aportar al país a través de los impuestos, pero no podemos seguir ahogando a las empresas para financiar un déficit fiscal proyectado al cierre de este año del 8% y un presupuesto no ejecutado de 82 billones de pesos para el año 2024. Es verdaderamente asfixiante”, expresó Echeverry.

Colfecar indicó que el Estado debe respaldar la labor empresarial y aseguró que el IVA se ha convertido en un costo que golpea la estructura financiera de las empresas del sector.