Expectativa por el primer debate en el Concejo de la reforma tributaria en Bogotá. Foto: Colprensa/Caracol Radio.

Bogotá D.C

Para este miércoles 27 de agosto está programado el primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 767 presentado por la Secretaría de Hacienda de Bogotá que propone cambios en el modelo tributario de la ciudad.

A las 2 de la tarde están citados en el Cabildo Distrital la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, el secretario General, Miguel Silva Moyano y la Secretaría Jurídica.

El ambiente en el Concejo es de expectativa. Por un lado, el Distrito espera llegar a acuerdos.

“Aquí tenemos que llegar a un acuerdo de ciudad, esa es la invitación. Busquemos la salida porque la ciudad tiene encontrar un camino para modernizar su estructura tributaria pero también para generar mayores recursos”, indicó el secretario General, Miguel Silva .

Sin embargo, concejales de diferentes partidos políticos como el Centro Democrático, Alianza Verde, Cambio Radical y el partido En Marcha han expresado su rechazo ante esta propuesta. En general, aseguran que es una carga tributaria para los bogotanos , que no resuelve los problemas.

“Aunque tiene ciertos aciertos, amenaza con incentivar la informalidad y golpear el bolsillo de las familias bogotanas que hay hacen extenuantes esfuerzos para sostener sus hogares”, aseguró el vicepresidente del Concejo, Juan David Quintero.

Por su parte, el concejal Julián Espinosa comparó la reforma tributaria presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán, con el gobierno de Gustavo Petro que también radicó una nueva reforma tributaria en el Congreso.

“Como ponente, mi posición es clara: vamos a dar este debate de frente, con argumentos, y le exigiremos a la administración que corrija un proyecto que hoy está más cerca del modelo de Petro, castigando al sector productivo, que de una verdadera estrategia para atraer inversión y generar empleo en Bogotá”, afirmó.

¿Qué propone la reforma tributaria en Bogotá?

La Alcaldía presentó esta reforma para cumplir con tres objetivos concretos: atraer inversión y generar empleo, simplificar el modelo tributario y fortalecer las finanzas de Bogotá.

Esperan recibir en inversión directa $77 billones de pesos y generar 200.000 empleos en los próximos 10 años.

Para lograrlo el Distrito propone por un lado, reducir hasta 69% la carga a las pequeñas y micro empresas y simplificar las categorías de pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) de 13 a 4.

En cuanto al predial, el 55% de los predios de estratos 1, 2 y 3 se verían beneficiados con una reducción en su tarifa.

Sin embargo, el punto más polémico ha sido el impuesto al alumbrado público que se aplicaría a los estratos 4, 5 y 6 del sector residencial y a los sectores comercial, industrial y oficial.

Las tarifas propuestas son las siguientes: