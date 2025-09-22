Familia de Valeria Afanador interpone tutela contra la Fiscalía por falta de acceso al expediente

Versiones cruzadas en el caso de la de Valeria Afanador: póliza, inconsistencias y falta de pruebas // Caracol Radio

La familia de Valeria Afanador, la menor de 10 años cuyo caso ha conmocionado al país, interpuso una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación. Según los padres, la entidad ha vulnerado sus derechos fundamentales al no responder oportunamente sus solicitudes ni garantizar el acceso completo al expediente y a los elementos probatorios que reposan en el proceso.

De acuerdo con el documento, la Fiscalía no ha entregado información clave como los videos de cámaras de seguridad, la triangulación de antenas de comunicación y otros materiales que permitirían avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

“Pese a múltiples solicitudes formales, la Fiscalía no ha dado respuestas claras ni de fondo, desconociendo la obligación constitucional y legal de garantizar a las víctimas información completa, participación efectiva en la investigación y el derecho a la verdad”, señala el recurso.

Reclamos de la familia

Los padres explicaron que han contratado investigadores privados para apoyar el proceso, pero la negativa de la Fiscalía les ha impedido realizar este ejercicio legítimo de control y acompañamiento. También critican que distintas dependencias del ente acusador —como las áreas de desaparición, secuestro y homicidio— entreguen respuestas fragmentadas y contradictorias.

“La falta de coordinación interna ha generado revictimización, al impedir a los padres acompañar la investigación y ejercer su derecho de control ciudadano”, expone la tutela.

Lo que pide la tutela

Con esta acción legal, la familia solicita que se ordene a la Fiscalía:

Entregar copias completas del expediente.

Permitir acceso a los elementos materiales probatorios.

Garantizar respuestas claras, eficaces y unificadas.

Los padres enfatizan que su objetivo no es entorpecer la investigación, sino ayudar a través de sus propios peritos y acceder a la verdad de lo ocurrido. La tutela recuerda que tanto la Constitución como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema respaldan el derecho de las víctimas a participar activamente en los procesos penales.