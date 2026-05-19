Policía frustró el robo de 200 millones en mercancía de una bodega de textiles en Bogotá

La Policía Nacional capturó a dos hombres cuando pretendían hurtar 200 millones de pesos en mercancía de una bodega de textiles en la localidad de Antonio Nariño.

Los hechos se registraron cuando una patrulla de vigilancia atendió un llamado de la línea 123 que alertaba sobre estos hechos. Al llegar al lugar, los uniformados sorprendieron a varias personas al interior del establecimiento, quienes, al notar la presencia policial, se abalanzaron contra los policías y emprendieron la huida para evitar su captura.

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Gracias a la rápida reacción de los policías y el apoyo del Halcón, se logró interceptar a dos de los presuntos responsables mediante la activación de un ‘Plan Candado’. Según la víctima, los capturados habrían llegado al sitio engañando a los trabajadores con el supuesto propósito de recoger materia prima. Posteriormente, los intimidaron con un arma traumática, la cual fue hallada abandonada cerca de la entrada del establecimiento.

Durante el procedimiento, también fueron encontrados dos camiones con irregularidades en sus sistemas de identificación. Uno de ellos presentaba placas falsas y, además, registraba denuncia por hurto. En este procedimiento fue recuperada mercancía avaluada en 200 millones de pesos.

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Los dos detenidos tienen más de 18 anotaciones por diferentes delitos. Incluso, uno de ellos había sido capturado hace apenas dos meses cuando, en compañía de otras personas, ingresó a hurtar una joyería en el barrio El Restrepo de esta misma localidad.

Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto, receptación, porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.