Alcalde de Bogotá se pronunció por caso de Yulixa Toloza, pidió reforzar los operativos de control

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre el caso de la desaparición de Yulixa Toloza, tras realizarse una cirugía plástica en un centro de estética en el sur de la ciudad.

“Desde el 13 de mayo, cuando recibimos la alerta de la desaparición de Yulixa Toloza, las secretarías de Seguridad y Salud han apoyado a las autoridades en la investigación para encontrarla y para dar con los responsables”, dijo Galán en su cuenta de X.

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“Actualmente, la investigación avanza por parte de la Sijín, el Gaula y el CTI. La prioridad, desde el primer momento, ha sido encontrar a Yulixa, y es el propósito que guía la investigación”, agregó.

El alcalde le pidió a las autoridades reforzar los controles contra este tipo de establecimientos.

“Le he pedido a la Secretaría de Salud y a las alcaldías locales reforzar los operativos de control a clínicas para verificar documentación, cumplimiento de normas y legalidad de su actividad comercial”, señaló el mandatario.

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El alcalde también señaló que los establecimientos no registrados como prestadores de servicios de salud “son altamente peligrosos” y dio un balance sobre los operativos que se han llevado a cabo contra estas clínicas clandestinas.

“En 2025, la Secretaría de Salud realizó 563 operativos, 814 visitas de inspección y aplicó 39 medidas sanitarias de seguridad. En lo corrido de 2026 ya se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 medidas sanitarias”, dijo.