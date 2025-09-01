Medicina legal reveló que Valeria Afanador murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido
La niña de 10 años estuvo desparecida en Cajicá y su cuerpo fue encontrado después de 18 días de búsqueda en el río Frío. Esto fue lo que dijo el dictamen de Medicina Legal:
El Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó en la tarde de este lunes 1 de septiembre que la causa de la muerte de Valeria Afanador, la niña de diez años que estuvo desaparecida en Cajicá, fue por sumersión o ahogamiento.
El cuerpo de la menor, encontrado a 346 metros de distancia del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, no presentó signos de violencia.
¿Qué dice medicina legal de Valeria Afanador?
De acuerdo con el informe de Medicina Legal entregado y publicado por la Fiscalía General de la Nación, las conclusiones de la necropsia fueron las siguientes:
- Los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto. Es decir, la ventana de muerte -que obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez y el día en que es encontrada- y el intervalo post mortem -cambios de descomposición presentados en el cuerpo- son cercanos en fechas.
- Según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias.
- La presencia de cambios de adipocira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición.
- No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes.
- Medicina Legal continuará con estudios adicionales con las muestras de laboratorio tomadas durante el procedimiento, al igual que los investigadores de campo.
