Caracol Radio tuvo acceso a un acta de reunión del Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, que reconstruye las primeras horas de angustia luego de que se reportara la desaparición de Valeria Afanador, estudiante de 10 años que cursaba segundo de primaria. El documento narra cómo los profesores, la rectora, la psicóloga y hasta la propia familia de la niña intentaron dar con su paradero dentro y fuera de la institución.

La alerta en el colegio

De acuerdo con el registro, el 12 de agosto Valeria cumplía su jornada escolar con normalidad hasta que, pasadas las 12:50 del mediodía, la rectora informó a los padres que no estaba en su salón. A partir de ese momento se activaron los protocolos internos: se revisaron baños, pasillos, zonas de recreo y salones de clase, además de los alrededores inmediatos del colegio.

El acta consigna que docentes y coordinadores utilizaron la aplicación Slack para comunicarse entre sí y coordinar la búsqueda, mientras la psicóloga institucional acompañaba a la familia, que llegó rápidamente al colegio tras recibir la alerta. Al mismo tiempo, se ordenó la revisión del circuito cerrado de televisión, compuesto por más de 90 cámaras que cubren el perímetro y los espacios internos del plantel. Según el documento, a las 10:10 de la mañana fue la última vez que Valeria apareció en las grabaciones, antes de perderse su rastro.

¿Qué dicen los chats de los profesores?

A las 11:14 de la mañana, los mensajes empezaron a circular entre los docentes a través de Slack. Allí reportaron por primera vez que Valeria no aparecía:

“¿Alguien ha visto a Valeria Afanador? Los niños están corriendo buscándola y dicen que no aparece por ningún lado.”

“Normalmente se va al salón donde Mr. Diego tiene los materiales.”

“Ella no llegó a clase de Sound Art… estará cerca al salón de música?”

“En los edificios no está. Preescolar tampoco.”

Acta interna del colegio revela detalles sobre la desaparición de Valeria Afanador en Cajicá // Caracol Radio Ampliar

El colegio activa la evacuación

Tras varias verificaciones fallidas, la institución activó la alarma de evacuación y realizó un conteo de estudiantes y colaboradores en el punto de encuentro. No hallarla en esa revisión aumentó la alarma general. El protocolo incluyó informar a brigadistas, coordinar a todo el personal docente y administrativo y recorrer nuevamente el perímetro del colegio.

El acta también deja constancia de las gestiones con las autoridades. Inicialmente se llamó al cuerpo de Bomberos de Cajicá y a la línea 123. Más tarde llegaron la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía, el Gaula, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Procuraduría, la Personería y equipos de gestión del riesgo de la Gobernación de Cundinamarca. Se repartieron volantes en el municipio y se revisaron cámaras de seguridad en el sector externo.

La madre de Valeria, según el documento, relató además la angustia vivida en esos primeros minutos, cuando buscó junto con los padres de otros estudiantes y pidió apoyo para el uso de drones en la zona.

Sin antecedentes de incidentes similares

El colegio resaltó que en sus 24 años de funcionamiento no se habían presentado incidentes similares y que durante el año lectivo se registraban únicamente casos menores de accidentes escolares. Aun así, la Secretaría de Educación de Cundinamarca abrió un proceso para determinar si hubo fallas en la prestación del servicio educativo que pudieran estar relacionadas con la desaparición.