Autoridades Emberá alertan sobre explotación e instrumentalización de menores de edad en Bogotá

Alistamiento de las comunidades emberá en Bogotá que comenzarán el retorno a sus territorios desde el 8 de septiembre.

Las autoridades de la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá de Colombia rechazaron y aceptaron las vulneraciones de derechos de niños, jóvenes y mujeres Emberá que se encuentran en Bogotá. Además, alertaron sobre dinámicas de explotación, instrumentalización y captura indebida de procesos de retorno y reubicación, cometidos por algunos voceros de la población.

En su declaración, las autoridades Emberá manifestaron su preocupación frente a “prácticas de violencia, explotación, utilización de menores, mendicidad, negligencia y aprovechamiento de las necesidades de nuestras familias”, y señalaron que las acciones cometidas por liderazgos negativos que han promovido el uso de niñas y niños en actividades de mendicidad, protestas, y bloqueos, entre otros, “no representan el mandato legítimo de nuestras autoridades tradicionales”.

Además, se reconoció que “las violencias basadas en género no hacen parte de nuestra cultura ni de nuestras prácticas ancestrales”, y por el contrario, “representan una ruptura profunda de nuestros principios de armonía, respeto y cuidado colectivo”.

Frente a estas vulneraciones, las autoridades expresaron “con claridad al país que la Jurisdicción Especial Indígena jamás puede ser utilizada para justificar, encubrir o permitir violencias contra niños, niñas, adolescentes y mujeres”. Esto confirma, según la declaración, que “los hechos de violencia ocurridos en Bogotá D.C., cuando constituyen delitos y afectan derechos fundamentales, deben ser atendidos por la jurisdicción ordinaria”.

Sobre la captura indebida de procesos de retorno, las autoridades Emberá identificaron “posibles prácticas de trata de personas y utilización de la necesidad de las familias indígenas para promover el traslado de población hacia Bogotá bajo falsas expectativas de ayudas humanitarias, beneficios institucionales o nuevos procesos de retorno”.

También, hicieron énfasis en que el derecho al retorno, a la reubicación e integración local no puede convertirse en escenarios de presión, instrumentalización o búsqueda de beneficios particulares.

Finalmente, la Alcaldía Bogotá hizo un llamado a no estigmatizar al pueblo Emberá y recalca su compromiso de seguir trabajando junto a las autoridades tradicionales y entidades nacionales para garantizar la protección de los derechos de esta población en la ciudad.