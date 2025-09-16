Dos profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles a declarar sobre la desaparición de Valeria Afanador

La Fiscalía General de la Nación citó a dos profesores del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles de Cajicá a rendir declaración juramentada sobre la desaparición y la muerte de Valeria Afanador, una niña de 10 años con Síndrome de Down, cuyo cuerpo fue encontrado el 29 de agosto en el río Frío, cerca donde estudiaba.

El ente acusador escuchara en la Unidad de Policía Judicial CTI en Chía, la versión de Emily Cifuentes, la directora encargada del curso de Valeria y Diego Pinzón, el profesor de educación física.

Ademas, solicitó al colegio una serie de documentos para determinar si hubo fallas en los protocolos de vigilancia y acompañamiento a la menor, especialmente considerando su diagnóstico y su Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR).

Hay que recordar que, la necropsia determinó que la causa de muerte de la niña que desapareció el 12 de agosto durante el recreo escolar, fue ahogamiento, sin evidencia de violencia externa.

Sin embargo, la familia de Valeria cuestiona la hipótesis de que la niña se haya alejado sola del colegio y exige una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar si hubo negligencia por parte de la institución educativa.